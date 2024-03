Ingressos para o UFC 301 no RJ começam a ser vendidos nesta quarta (20)

O UFC está de volta ao Rio de Janeiro! No dia 4 de maio, o Octógono retorna à FARMASI ARENA com o campeão Alexandre Pantoja defendendo o cinturão peso-mosca na luta principal, o retorno do Rei do Rio, José Aldo, ao Octógono e um card repleto de promessas brasileiras que esperam impressionar lutando em casa.

O UFC®301: PANTOJA x ERCEG será o 12º evento do UFC em solo carioca. O último evento na capital fluminense, o UFC 283, aconteceu em janeiro de 2023 e contou com duas disputas de cinturão. Os mais de 13 mil fãs na FARMASI ARENA na ocasião puderam acompanhar vitórias emocionantes de nomes como Jailton Almeida e Gabriel Bonfim e a aposentadoria das lendas do MMA Mauricio Shogun e Glover Teixeira.

Desta vez, o card será liderado pela disputa do cinturão peso-mosca, um duelo que promete ser eletrizante. De um lado do Octógono estará o campeão Alexandre Pantoja, defendendo pela segunda vez o cinturão da divisão. Do outro, a jovem promessa australiana Steve Erceg.

Pantoja conquistou o cinturão peso-mosca em julho do ano passado ao derrotar o então campeão Brandon Moreno após uma batalha de cinco rounds e, em dezembro, defendeu pela primeira vez o título contra Brandon Royval. No UFC desde 2017, Pantoja vem em uma sequência de cinco vitórias consecutivas e detém os recordes de número de vitórias e de finalizações no peso-mosca do UFC entre atletas ativos. Ele espera estender esses recordes e manter o cinturão lutando em casa pela primeira vez no UFC.

Erceg é uma jovem promessa australiana. Aos 28 anos, o atual No. 10 do ranking peso-mosca do UFC, nunca foi nocauteado ou finalizado. Sua única derrota na carreira no MMA aconteceu em 2017, em sua segunda luta profissional. Desde então, ele acumulou 11 vitórias consecutivas – a última delas um nocaute no inicio do mês sobre Matt Schnell, que lhe rendeu o bônus de Performance da Noite. Steve busca agora estragar a festa no Rio de Janeiro atrás de um cinturão inédito para a Austrália.

O UFC®301: PANTOJA x ERCEG marcará também o retorno do Rei do Rio, José Aldo, ao Octógono do UFC. Ex-campeão peso-pena e integrante do Hall da Fama do UFC, Aldo fez sua última luta na organização em agosto de 2022 e se dedicou ao boxe desde então. O Rio traz boas lembranças para Aldo: foi na cidade que ele defendeu por duas vezes o cinturão peso-pena e fez lutas memoráveis contra Max Holloway e Alexander Volkanovski. Aldo retorna para enfrentar o americano Jonathan Martinez. Atual No. 14 da divisão, Jonathan chega ao Rio embalado por uma sequencia de seis vitórias.

Outra luta que promete entreter os fãs na FARMASI ARENA terá Michel Pereira buscando sua oitava vitória consecutiva no UFC contra Makhmud Muradov. O ‘Demolidor’ retorna ao Octógono menos de dois meses após finalizar Michal Oleksiejczuk no primeiro round no UFC 299 e espera manter a impressionante sequência em casa. A tarefa não será fácil já que o atleta uzbeque é conhecido por seus nocautes – são 17 na carreira.

Vitor Petrino também colocará a sequência de vitórias à prova no dia 4 de maio. Invicto no MMA, Petrino chegou ao UFC após participar do Contender Series em 2022 e emplacou quatro vitórias na organização – a mais recente no inicio de março contra Tyson Pedro. Ele terá pela frente um atleta experiente, conhecido dos fãs brasileiros: Anthony Smith. Ex-desafiante ao cinturão do peso meio-pesado, Anthony tem no currículo lutas contra Mauricio Shogun, Glover Teixeira, Johnny Walker e Thiago Marreta. O americano busca recuperação no Rio, já que vem de uma derrota em dezembro.

No peso-médio, outra invencibilidade estará em jogo. Caio Borralho buscará sua 13ª vitória consecutiva no MMA contra o escocês Paul Craig. Caio é o atual No. 15 da divisão e uma vitória no UFC®301: PANTOJA x ERCEG pode deixá-lo mais próximo ao Top 10, já que Craig ocupa a 13ª posição. Borralho estreou no UFC em 2022, após impressionar no Contender Series no ano anterior. Desde então, ele conquistou cinco vitórias consecutivas sobre nomes duros da divisão como Armen Petrosyan e Abus Magomedov.

Outro ex-participante do Contender Series que estará em ação na FARMASI ARENA será Joanderson Brito, o Tubarão. Joanderson vive ótima fase no UFC – são 4 vitórias pela via rápida em suas últimas 4 lutas. Ele terá pela frente o galês Jack Shore, que possui apenas uma derrota em sua carreira profissional. Shore retornou ao peso-pena em sua última luta com vitória em março do ano passado.

No peso-leve, mais uma promessa busca manter o cartel perfeito no UFC. O amazonense radicado em São Paulo, Elves Brener, enfrenta o quirguistanês Myktybek Orolbai. Em três lutas no UFC, Brener tem três vitórias. Em sua última aparição no Octógono, Elves nocauteou o brasileiro Kaynan Kruschewsky no final do primeiro round garantindo o bônus de Performance da Noite no UFC São Paulo.

Outro duelo no peso-leve verá Joaquim Silva, o Netto BJJ, enfrentar Drakkar Klose. Ex-participante do The Ultimate Fighter Brasil 4, Joaquim vem de uma boa vitória sobre Clay Guida em dezembro e tentará frear a sequência de três vitórias consecutivas de Klose.

As mulheres também prometem impressionar na FARMASI ARENA em maio. Pelo peso-palha, a brasileira Iasmin Lucindo enfrenta a ex-desafiante ao cinturão da divisão Karolina Kowalkiewicz. Este será o maior desafio de Lucindo até o momento no UFC – uma vitória sobre Karolina, atual No. 13 da divisão, pode colocá-la no ranking da divisão e aproximá-la do tão sonhado cinturão do UFC. A polonesa vive boa fase com quatro vitórias consecutivas.

Já no peso-mosca, estreia em dose dupla. Dione Barbosa e Ernesta Kareckaite debutam no Octógono do UFC no Rio. Ambas foram contratadas após participarem da última temporada do Contender Series em setembro do ano passado.

Buscando sua segunda vitória no UFC, Jean Silva enfrenta o francês William Gomis em combate válido pelo peso-pena. Jean fez sua primeira luta no UFC em janeiro deste ano e nocauteou no primeiro round Westin Wilson. Já Gomis, no UFC desde 2022, tem três vitórias em três lutas – a mais recente, um nocaute técnico em setembro.

Completando o card do evento até o momento, Alessandro Costa retorna ao Octógono para enfrentar o peruano Kevin Borjas no peso-mosca. Treinador de jiu-jitsu da campeã peso-mosca do UFC Alexa Grasso, Alessandro vem de uma derrota em novembro contra Steve Erceg, que desafia Pantoja pelo título da divisão no evento. Já Borjas, que estreou no UFC no ano passado, busca sua primeira vitória na organização.

Ingressos à venda

Os ingressos para o UFC®301: PANTOJA x ERCEG estão disponíveis em https://www.ticketmaster.com.br/event/ufc-301-venda-geral. O card completo do evento será transmitido com exclusividade pelo UFC Fight Pass.

Assim como em eventos anteriores, os fãs também poderão adquirir pacotes de VIP Experience, ingressos que oferecem experiências diferenciadas e exclusivas, como assentos reservados na luta e na pesagem, fotos com o cinturão dos campeões dentro do Octógono, além de meet and greet com atletas e lounge exclusivo com serviço de alimentos e bebidas.

O “UFC VIP Experience” inclui serviços de catering (Bebida e Comida). O consumo de bebidas alcoólicas (cerveja) fica restrito à área reservada para “Hospitality Center” e se encerra no início do card principal. O “UFC VIP Experience” também inclui assentos reservados no evento de Pesagem e kits com produtos UFC. Favor consultar https://www.ticketmaster.com.br/event/ufc-301-venda-geral para mais detalhes sobre cada pacote.

UFC®301: PANTOJA x ERCEG

Cinturão peso-mosca: Alexandre Pantoja x Steve Erceg

Peso-galo: Jonathan Martinez x José Aldo

Peso-médio: Michel Pereira x Makhmud Muradov

Peso meio-pesado: Anthony Smith x Vitor Petrino

Peso-médio: Paul Craig x Caio Borralho

Peso-pena: Joanderson Brito x Jack Shore

Peso-leve: Elves Brener x Myktybek Orolbai

Peso-leve: Joaquim Silva x Drakkar Klose

Peso-palha: Karolina Kowalkiewicz x Iasmin Lucindo

Peso-pena: Jean Silva x William Gomis

Peso-mosca: Dione Barbosa x Ernesta Kareckaite

Peso-mosca: Alessandro Costa x Kevin Borjas

*Card sujeito a alterações; mais lutas a serem anunciadas.

Para mais informações, visite https://www.ufc.com.br/rio