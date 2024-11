Ingressos para o show de João Bosco já estão à venda

Os fãs que desejam acompanhar de perto o show de João Bosco Trio no Multiplan Hall ParkShopping São Caetano, agendado para a última sexta-feira de novembro (dia 29), às 21h30, ainda conseguem adquirir o seu convite na bilheteria da casa ou por meio do site .

Com mais de 50 anos de grandes sucessos, João Bosco se apresenta pela primeira vez em São Caetano e promete uma celebração musical inesquecível ao lado do guitarrista Ricardo Silveira e do baixista Guto Wirtti. Nesse show, o público terá uma rara oportunidade de presenciar a fusão de três gerações de músicos que, juntos, celebram a riqueza e a diversidade da música brasileira, além de relembrar grandes sucessos, como “O Bêbado e a Equilibrista”, “Papel Machê” e “Corsário”.

Ricardo Silveira é guitarrista de renome internacional, que traz ao trio sua vasta experiência e um estilo único, que transita com maestria entre o jazz, o samba e a música instrumental brasileira. Sua guitarra, com sonoridade límpida e sofisticada, promete enriquecer ainda mais os arranjos das canções de Bosco.

Guto Wirtti é um dos baixistas mais requisitados de sua geração. Com uma sensibilidade ímpar e uma presença de palco magnética, imprime em cada nota uma energia jovem e criativa, que se soma à tradição e inovação presentes na música de João Bosco.

Serviço

Apresentação: 29/11/2024

Local: Multiplan Hall ParkShopping São Caetano

Abertura da casa: 19h30

Horário do Show: 21h30

Endereço: ParkShopping São Caetano – Alameda Terracota, 545 – Piso L2 – Cerâmica, São Caetano do Sul

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos acompanhados dos pais ou responsável legal. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Bilheteria Oficial: Multiplan Hall ParkShopping São Caetano

Funcionamento: Segunda a sábado, das 14h às 22h, domingo, das 14h às 20h