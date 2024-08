Ingressos para o segundo fim de semana do 15º Festival do Chocolate já estão disponíveis

Começou nesta segunda-feira (5) a troca de ingressos antecipada para os shows principais do segundo fim de semana do 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. A apresentação da entrada será necessária a partir das 18h, para as atrações do Palco Flor de Cacau, às 21h. São atrações de destaque, neste horário, Blitz (9/08), Camisa de Vênus (10/08) e Felipe & Rodrigo (11/08).

Para a atração infantil principal do domingo, O Diário de Mika, que acontece às 15h, no Palco Flor de Cacau, a apresentação do ingresso será necessária a partir das 13h – para crianças a partir de dois anos.

Há seis pontos de troca antecipada em Ribeirão Pires e um em Santo André, no Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Cada ingresso será trocado por 1 Kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou 1 Kg de ração para pet. Os mantimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade Municipal, que fará a distribuição dos donativos a entidades que atendem famílias em situação de vulnerabilidade.

Pontos de troca antecipada – segunda a sexta-feira, das 10h às 16h:

Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193);

Di Gaspi (Rua Cidade de Santos, 50 – Centro);

Kallan (Rua Padre Marcos Simoni, 141 – Centro);

Coop (Avenida Humberto de Campos, 3499 – Vila Bocaina

Coop (Avenida Santo André, 735 – Centro Alto);

Centro Comercial Nardelli (Rua do Comércio, 115 – Centro);

Consórcio Intermunicipal Grande ABC (Avenida Ramiro Colleoni, 5 – Santo André);

A venda do ingresso não é permitida. No dia de cada show, haverá bilheteria na entrada do evento para a troca de alimentos. O 15º Festival do Chocolate acontecerá nos fins de semana até 18 de agosto, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro).

Confira a programação principal – Palco Flor de Cacau:

Sexta-feira – 9/08

21h – Blitz

Sábado – 10/08

21h – Camisa de Vênus

Domingo – 11/08

15h – O Diário de Mika

21h – Felipe e Rodrigo