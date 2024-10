Ingressos para jogo com Barça Legends começam a ser vendidos

Começa nesta quinta-feira (10/10) a venda para o Jogo Pelé Pequeno Príncipe Legends. A partida solidária entre a Seleção Pelé Pequeno Príncipe Legends e o Barcelona Legends (Barça Legends) será disputada na Ligga Arena, em 17 de novembro, às 19h30.

Além de Giovani, Edmilson, Edgar Davids, Angoy, Jofre, Paulinho e o curitibano Adriano Correia – que fará sua estreia como Barça Legends – o time catalão confirmou a participação do argentino Javier Saviola. Pela Seleção Pelé Pequeno Príncipe Legends, o treinador Mano Menezes foi confirmado com técnico do time que já conta com o capitão do penta Cafu, Ricardinho, Tinga, Fernando Prass, Alex Meschini e o urugaio Diego Lugano.

Os ingressos estão disponíveis exclusivamente no site Link. A arquibancada terá preço único de R$ 100, e a meia-entrada, conforme a legislação, será direito de idosos, doadores de sangue, portadores de câncer e estudantes. Além disso, haverá meia-entrada social para todos que doarem um quilo de alimento. Crianças terão desconto especial. De 0 a 3 anos, não pagarão; e de 3 a 12 anos, o ingresso custará R$ 20.

Solidário

O jogo visa arrecadar fundos para o Complexo Pequeno Príncipe, com sede em Curitiba (PR) e marca também o Dia do Rei Pelé, que será celebrado pela primeira vez no Brasil em 19 de novembro. A instituição esteve à frente da proposta de criação da data que faz referência ao milésimo gol do atleta e que foi dedicado às crianças. Filantrópica, a instituição mantém o único projeto social formalmente apadrinhado pelo maior jogador de futebol de todos os tempos: o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe.

A partida tem o apoio institucional da Fundação Barcelona (Barça Fundació), cuja missão é melhorar a qualidade de vida de crianças e jovens por meio da educação, saúde e esporte como ferramentas de inclusão social e equidade. E abriu mão de receber parte do resultado da partida em prol da saúde das crianças brasileiras. O amistoso também conta com os seguintes patrocinadores: Bourbon, Paraná Banco, Sanepar e Governo do Estado do Paraná. Além dos apoiadores: Ligga Arena, Umbro e RPC (Midia Partner).

Jogo Pelé Pequeno Príncipe Legends

Dia: 17 de novembro, domingo

Local: Ligga Arena – Curitiba

Horário: 19h30

Site para compra: Link

Mais informações: Link