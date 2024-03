Ingressos para encontro da OSESP com Grupo Corpo na Sala São Paulo começam a ser vendidos dia 25/03

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

Entre os dias 3 e 5 de maio, a Fundação Osesp promove um encontro inédito entre duas das maiores referências da cultura brasileira: a Osesp e o Grupo Corpo. Serão apresentadas duas coreografias no palco da Sala São Paulo: um excerto da peça Dança sinfônica (2015), com música do brasileiro Marco Antônio Guimarães; e Estância, composta pelo argentino Alberto Ginastera e que teve sua estreia em 2023 em Los Angeles (EUA), a partir de uma encomenda do maestro venezuelano Gustavo Dudamel. A regência da Osesp será do argentino Dante Santiago Anzolini.

Os ingressos para as três apresentações custam de R$ 39,60 a R$ 150,00 (valores inteiros) e começam a ser vendidos às 12h (meio-dia) desta segunda-feira (25/mar) – basta clicar neste link.

SERVIÇO

03 de maio, sexta-feira, às 20h30

04 de maio, sábado, às 16h30

05 de maio, domingo, às 18h00

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 7 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 150,00 (valores inteiros)