Ingressos avulsos para toda a Temporada 2024 – Osesp 70 Anos podem ser adquiridos no site

O ano de 2024 será especial em efemérides: além dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, celebraremos os 30 anos de atividades do Coro da Osesp, reconhecido como referência em música vocal no Brasil; e os 25 anos da Sala São Paulo, a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 9 de julho de 1999 no edifício da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. O calendário e os ingressos avulsos para todos os concertos e recitais da Temporada, inclusive para o novo projeto Osesp duas e trinta, podem ser acessados em nosso site.

Como não poderia deixar de ser, toda a Temporada Osesp 2024 é dedicada à celebração dos 70 anos da Orquestra, com 27 programas sinfônicos na Sala São Paulo, cada um com três concertos por semana. A esses números se somam a série do Coro da Osesp (3 programas), uma imperdível agenda de recitais (7 programas) e concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Orquestra (5 programas).

O Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, comanda 13 programas, o que significa 36 concertos no ano, e dá início a essa maratona musical entre os dias 7 e 9 de março com a Missa em Dó Maior, de Beethoven, e a Primeira Sinfonia de Brahms, à frente da Osesp, Coros e solistas.

Nosso maestro escolheu dar especial atenção à Primeira e à Segunda Escolas de Viena (e suas influências), com especial destaque para a integral das Sinfonias do austríaco Johannes Brahms (Ciclo Brahms), e ao Festival Schubert, que trará obras referenciais desse autor, também austríaco, como o Octeto em Fá, algumas de suas sinfonias e o conjunto de sonatas para piano.

O pianista Tom Borrow é o Artista em Residência de 2024: ele realiza três programas junto à Osesp tocando Beethoven e um recital com músicos convidados da Orquestra, todos em maio — e em 2025 retorna para interpretar conosco os últimos concertos do mestre de Bonn. Com apenas 23 anos, o israelense tem conquistado a crítica internacional desde que, em 2019, substituiu de última hora Khatia Buniatishvili em uma série de 12 apresentações ao lado da Filarmônica de Israel.

Celebraremos também as três décadas do Coro da Osesp, em quatro programas — com especial destaque para os recitais de 5, 6 e 7 de setembro, quando nossos cantores recebem Celso Antunes, professor de regência coral da Haute École de Musique de Genève que, entre 2011 e 2016, ocupou o posto de Regente Associado da Osesp.

Serão mais de 60 artistas convidados se apresentando conosco, entre brasileiros (como o pianista Cristian Budu e a maestra Simone Menezes) e estrangeiros (como as regentes Elim Chan, Katharina Wincor e Elena Schwarz). Vamos receber grandes nomes do violino (entre eles, Daniel Lozakovich, Hilary Hahn, Ilya Gringolts e o prodígio brasileiro Guido Sant’Anna) e do piano (como Paul Lewis, Víkingur Ólafsson e Sergei Babayan). Outra novidade é a série Osesp duas e trinta, que nossos músicos apresentam em nove sextas-feiras da Temporada 2024, sempre às 14h30, com ingressos a preço único de R$ 39,60 (o primeiro concerto será em 22 de março).

E, especialmente para 2024, os próprios músicos da Orquestra e Coro criaram 5 programas camerísticos, que trazem desde peças da compositora barroca Barbara Strozzi (em novembro) até uma obra encomendada ao brasileiro Rafael Amaral para quarteto de cordas e o instrumento musical chinês sheng (em março).

“O aniversário da Osesp não é uma retrospectiva, é uma porta para o futuro. É também um convite para que todos colaborem conosco na criação do próximo capítulo. Acredito que, para uma organização de arte, isso é tão ou mais vital do que apenas refletir sobre o que já realizamos. Um aniversário é sobre o que vamos fazer, o que desejamos fazer, o que nos impulsiona e como alcançaremos novos territórios, novas perspectivas, novos públicos, novos artistas convidados, uma nova música. E assim vamos construir a base para os próximos 70 anos”, afirma o maestro Thierry Fischer sobre esta Temporada comemorativa.

SALA SÃO PAULO | SERVIÇO

Endereço: Praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo, SP

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 7 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271,00

Bilheteria (INTI): neste link