Ingresse anuncia Jamie xx e o coletivo alemão Keinemusik no Brasil

A Ingresse, empresa de entretenimento global que conecta pessoas a experiências ao vivo com inovação, tecnologia e segurança digital na venda de ingressos, reforça sua posição de destaque no cenário de entretenimento ao trazer para o Brasil dois grandes nomes da música eletrônica internacional: Jamie xx e o coletivo alemão Keinemusik (neste evento representado por Adam Port e &ME). As apresentações, marcadas para outubro e novembro deste ano, consolidam a marca como protagonista na realização de eventos de grande escala e relevância internacional.

Jamie xx, um renomado produtor musical inglês conhecido por seu trabalho inovador na música eletrônica e membro do coletivo The xx, se apresentará no dia 25 de outubro de 2024, na Ópera de Arame, em Curitiba, PR, às 19h, e no dia 26 de outubro de 2024, na Praça das Artes, em São Paulo, SP, às 18h. Após começar sua carreira como baterista, Jamie xx se interessou pelas batidas eletrônicas e colaborou com artistas de renome como Alicia Keys, Drake e Rihanna. As performances serão realizadas em parceria com a label Gop Tun, sinônimo de qualidade e inovação na cena eletrônica brasileira.

No mês seguinte, o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, SP, será o palco de uma noite inesquecível com o Keinemusik (Adam Port e &ME), coletivo de DJs e produtores que redefine a experiência musical com sua mistura de house, techno e ritmos diversos. Este evento, agendado para 23 de novembro de 2024, é fruto da colaboração entre as labels Feel Good, Plus, UmaUma e Gaz, que se unem para oferecer uma experiência única ao público.

De acordo com Gabriel Benarrós, fundador e CEO da Ingresse, os eventos oferecem aos amantes da música eletrônica a chance de vivenciar performances exclusivas e memoráveis. “A Ingresse se destaca no mercado de entretenimento por sua dedicação em conectar pessoas a experiências únicas, contribuindo para o avanço da cena musical no Brasil.” , finaliza.

SERVIÇO

Jamie xx

Curitiba: 25 de outubro de 2024, às 19h – Ópera de Arame, PR

São Paulo: 26 de outubro de 2024, às 18h – Praça das Artes, SP

Keinemusik

São Paulo: 23 de novembro de 2024, às 20h – Vale do Anhangabaú, SP