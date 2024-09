Inglesa morre após fazer ‘lifting de bumbum brasileiro’

Uma mulher morreu após fazer um Brazilian Butt Lift, procedimento estético conhecido como “lifting de bumbum brasileiro”, na Inglaterra.

A inglesa Alice Webb, 33, passou mal durante o procedimento e morreu em um hospital de Gloucestershire. Ela deu entrada na unidade de saúde na segunda-feira (23), horas após o lifting, e morreu na madrugada de terça-feira (24). A causa da morte não foi informada até o momento.

Procedimento ao qual Webb foi submetida é considerado “não cirúrgico”. Ao contrário do tradicional lifting de bumbum que retira gordura de parte do corpo e a coloca nas nádegas, o método usado neste caso consiste na inserção de preenchedores dérmicos na pele. Nos dois casos, o objetivo é aumentar a bunda das pacientes.

Esta é a primeira morte do tipo na Inglaterra, segundo o jornal The Independent. Ao mesmo tempo, a Save Face, organização de profissionais que oferecem procedimentos estéticos não cirúrgicos, contabilizou 500 casos de complicações em procedimentos do tipo nos últimos anos, segundo o jornal inglês.

Mulher deixa cinco filhas e marido. Segundo uma vaquinha virtual criada para ajudar a família de Alice, ela trabalhava como esteticista.