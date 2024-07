Inglaterra pode apostar em interino para ter Pep Guardiola em 2025

A Federação Inglesa (Football Association) considera a ideia de indicar um treinador interino para comandar a seleção até 2025, quando se encerra o contrato de Pep Guardiola com o Manchester City. A informação é do jornal inglês The Independent.

A Federação Inglesa quer, para a seleção inglesa, um treinador que entenda a cultura local, como Guardiola -que comanda o Manchester City há oito anos.

Guardiola pode não renovar com o Manchester City ao fim de seu contrato. O maior problema, de acordo com o The Independent, seria a investigação que a Premier League tem conduzido para apurar as acusações de que os Cityzens teriam violado as regras de responsabilidade fiscal da liga.

O próprio Guardiola disse recentemente que gostaria de treinar uma seleção. O treinador afirmou que “gostaria de ter a experiência de viver uma Copa do Mundo, uma Eurocopa, uma Copa América”.

O técnico da seleção sub-21, Lee Carsley, tem sido apontado como provável substituto de Gareth Southgate – ao menos para os próximos jogos. O comandante da Inglaterra na Euro anunciou sua saída na última terça-feira (16), após o vice-campeonato continental.