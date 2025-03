Inglaterra brilha com novos talentos em vitória convincente sobre a Letônia

A seleção inglesa de futebol consolidou sua posição de liderança nas Eliminatórias da Copa do Mundo ao derrotar a Letônia por 3 a 0, em um confronto realizado nesta segunda-feira (24) no icônico estádio de Wembley. Esta vitória marca a segunda consecutiva da equipe sob o comando do técnico Thomas Tuchel.

Os destaques da partida foram os jovens talentos Reece James e Eberechi Eze, que anotaram seus primeiros gols com a camisa da seleção principal. O lateral-direito do Chelsea, Reece James, voltou a ser titular pela Inglaterra após uma longa ausência desde 2022 e teve um desempenho notável, inaugurando o placar com uma cobrança de falta precisa aos 38 minutos do primeiro tempo.

A Inglaterra enfrentou dificuldades iniciais para penetrar na defesa organizada da Letônia, similar ao que ocorreu em seu último jogo contra a Albânia. No entanto, a situação se alterou na segunda etapa, quando o capitão Harry Kane ampliou a vantagem para 2 a 0 aos 23 minutos, após receber um passe bem colocado de Declan Rice.

O jovem Eze, que foi acionado durante a partida, teve seu momento de glória ao ver seu chute desviado resultar no terceiro gol aos 31 minutos. Essa contribuição não apenas selou a vitória, mas também ressaltou a profundidade do elenco inglês e o potencial de novos talentos emergentes.

Com este triunfo, a Inglaterra assume a liderança do Grupo K com seis pontos, enquanto a Albânia ocupa a segunda posição após vencer Andorra por 3 a 0 na mesma data. A Letônia permanece com três pontos, refletindo os desafios que enfrenta na competição.