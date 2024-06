Infraestrutura garantida pela Prefeitura deve ser mantida para 94% das pessoas que estiveram na Parada LGBT

A estrutura disponibilizada pela Prefeitura de São Paulo para a realização da 28ª edição da Parada LGBT, que aconteceu no domingo (2), na Avenida Paulista, deve ser mantida na opinião de 94,3% de pessoas que responderam pesquisa feita pelo Observatório do Turismo e Eventos (OTE), da SPTuris, durante o evento que reuniu milhares de participantes. Os dados também mostram que 93,04% consideraram a organização do evento adequada e 96,1% afirmaram que pretendem voltar.

O levantamento prévio também revela uma renovação de público, uma vez que 33,4% de pessoas participaram pela primeira vez da parada na capital, considerada uma das maiores do mundo. Outro aspecto apontado é a idade dos participantes que vai de 18 a 32 anos em sua maioria, totalizando 78,7% dos presentes.

Durante o encontro, que começou por volta das 10h, o público destacou a organização, limpeza e segurança da parada, que contou com um efetivo de 204 agentes, 47 viaturas e 18 motos da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (SELIMP), informa que na Parada LGBT foram recolhidas 60,25 toneladas de resíduos gerados no evento. Na ação de zeladoria foram utilizados 2100 litros de desinfetante para a limpeza das vias.

Para o evento foram designadas 580 pessoas atuando na limpeza das ruas, além de 47 veículos, 60 cestos aramados, 130 papeleiras e 30 Pontos de Entrega Voluntária.

A celebração deste domingo foi a primeira com Tarifa Zero nos ônibus e contou com 16 trios elétricos e shows de grandes nomes como Pablo Vittar, Gloria Groove, Filipe Catto e Tiago Abravanel. O público ainda pôde retirar insumos de prevenção na tenda da Coordenadoria de IST/Aids, instalada em frente ao Parque Prefeito Mário Covas (Avenida Paulista, 1853). Os itens também foram distribuídos por agentes de saúde durante o percurso.