Information Society, Kon Kan e Double You: ícones da Dance Music dos Anos 80 e 90 em turnê pelo Brasil

A BGPRO – Bumerangue Produções apresenta, pela primeira vez no Brasil, uma turnê que promete entrar para a história: “Reviva os Anos 80 e 90 com os Gigantes da Dance Music” . Com uma visão ousada e inovadora, a produtora reuniu os maiores ícones do synth-pop e da dance music dos anos 80 e 90 para uma noite única e imperdível.

Cada banda traz seu show completo, proporcionando horas de pura nostalgia e sucessos que marcaram gerações. É uma festa grandiosa da música que nunca saiu de moda, recriando a energia e a magia das pistas de dança que embalaram a vida dos brasileiros e deixaram um legado eterno.



A jornada musical começa no dia 12 de dezembro, em Belo Horizonte (Arena Hall), com o trio dos sonhos : Information Society , Kon Kan e Double You, reunidos em uma noite histórica.

Na sequência, Rio de Janeiro (Fundição Progresso e Arena Bangu) , Ribeirão Preto (MultiPlan Hall) e São Paulo (VIBRA) fazem apresentações exclusivas de Information Society e Kon Kan , trazendo toda a energia e nostalgia das pistas de dança.

Em Brasília (Salão Social AABB), o icônico Double You retorna ao palco, juntando-se novamente a Information Society e Kon Kan . Juntos, eles seguem para Goiânia (Espaço Dois Ipês) e encerram a turnê de forma apoteótica no dia 22 de dezembro, em Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna), com uma celebração final que promete ser inesquecível.

Inovadora e grandiosa, a turnê “Reviva os Anos 80 e 90 com os Gigantes da Dance Music” representa o sonho de reviver os anos dourados das pistas de dança da música eletrônica, oferecendo uma experiência monumental para fãs de todas as gerações. Cada apresentação promete performances eletrizantes e emocionantes, com um repertório que combina nostalgia e energia, fazendo desta uma das mais aguardadas celebrações musicais do ano. É a oportunidade de mergulhar em uma atmosfera cheia de energia e vibrante, onde os maiores sucessos dos anos 80 e 90 vão dominar a noite, conectando memórias e criando novas histórias que ficarão para sempre na memória de todos os presentes.

Cada show será uma verdadeira viagem no tempo, celebrando os maiores sucessos que marcaram época e transformaram o cenário da música eletrônica mundial.

Garanta seu lugar e venha celebrar com os ícones que continuam a embalar gerações com suas músicas atemporais. Uma experiência que ficará para sempre na memória de todos!

Information Society – Pioneiros do Synth-pop

Com mais de três décadas de sucesso, o Information Society é uma das bandas mais icônicas da música eletrônica mundial. Conhecido por seu som inovador e futurista, o grupo americano conquistou gerações com sucessos como “What’s On Your Mind (Pure Energy)”, “Walking Away”, “Repetition”, “Running” e “Think”. Desde sua estreia histórica no Brasil, no Rock in Rio II de 1991, o Information Society mantém uma conexão profunda com o público brasileiro. Suas músicas seguem sendo hinos das pistas de dança e continuam a arrastar multidões ao redor do mundo. Agora, mais de 30 anos após sua marcante estréia no país, a banda retorna com um repertório repleto de clássicos que transformam cada apresentação em uma verdadeira viagem no tempo. Além de seus maiores sucessos, o setlist incluirá outras faixas que prometem manter a energia da noite em alta, celebrando a essência do synth-pop e reafirmando o legado da banda como referência no cenário da música eletrônica.

Kon Kan – Criatividade e Originalidade

O Kon Kan, dupla canadense liderada por Barry Harris, revolucionou o cenário musical dos anos 80 ao unir o synth-pop a outros estilos de forma inovadora. Com sucessos globais como “I Beg Your Pardon” , “Harry Houdini” , “Puss n’ Boots” , “Move to Move” e “Liberty!” , o grupo conquistou fãs ao redor do mundo, incluindo uma base forte no Brasil. Suas músicas marcaram presença em pistas de dança e programas de rádio, tornando-se trilha sonora de momentos inesquecíveis. Durante os shows, o público pode esperar uma performance vibrante, com um setlist repleto de clássicos e outras faixas que capturam a essência de uma época e mantêm a energia da noite em alta.A criatividade de Barry Harris, um dos maiores produtores musicais da atualidade, expande o legado de Kon Kan. Reconhecido por remixes icônicos para artistas como Whitney Houston, Harris segue influenciando gerações com sua habilidade de criar músicas atemporais. O show do Kon Kan será uma celebração de sua originalidade e do impacto transformador que teve no synth-pop, reafirmando sua posição como referência no cenário da música eletrônica mundial.



Double You – O Ícone da Dance Music:

O Double You foi uma das maiores sensações da dance music dos anos 90, dominando as paradas com sua mistura contagiante de pop e eletrônica. O grupo estourou mundialmente com hits como “Please Don’t Go”, “Run to Me”, “We All Need Love”, “Heart of Glass” e “Looking at My Girl”, que até hoje são tocados em festas e rádios. O Double You sempre teve uma conexão especial com o público brasileiro, onde suas músicas atingiram enorme popularidade. Essa turnê será uma oportunidade única para os fãs reviverem o auge das pistas de dança dos anos 90, com um setlist recheado de clássicos.

“Reviva os Anos 80 e 90 com os Gigantes da Dance Music no Brasil”

Serviços: Information Society e Kon Kan: dois shows em uma única noite



12/12/2024 (quinta-feira) – Arena Hall, Belo Horizonte, MG

End: Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 – Savassi, Belo Horizonte

Classificação etária: Livre / Ingressos: Sympla |

Link de compras:https://www.beflyhall.com.br/information-society-double-you-e-kon-kan/

13/12/2024 (sexta-feira) – Fundição Progresso, Rio de Janeiro, RJ

End: Rua dos Arcos, 24, Centro, Rio de Janeiro

Classificação etária: 18 anos / Ingressos: Ingresse |

Link de compras:https://fundicaoprogresso.com.br/Programacao/Show/1357

14/12/2024 (sábado) – MultiPlan Hall, Ribeirão Preto, SP

End: hopping Center – Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 – Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto

Classificação etária: Livre / Ingressos: TicketMaster |

Link de compras: https://www.ticketmaster.com.br/event/informationsociety-ribeiraopreto

15/12/2024 (domingo) – Arena Bangu, Rio de Janeiro, RJ

End: Bangu Shopping – R. Fonseca, 240 – Bangu, Rio de Janeiro

Classificação etária: 12 anos (acompanhado de responsável) / Ingressos: Sympla

https://www.sympla.com.br/evento/information-society-kon-kan-15dez-dom-bangu-shopping/2648915

19/12/2024 (quinta-feira) – Salão Social AABB, Brasília, DF

End: Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17/20, St. De Clubes Esportivos Sul, Brasília

Classificação etária: Livre / Ingressos: Bilheteria Digital

Link de compras: https://www.bilheteriadigital.com/information-society-double-you-e-kon-kan-19-de-dezembro

20/12/2024 (sexta-feira) – Espaço Dois Ipês, Goiânia, GO

End: Av. Quintadinha, 600 – St. Jao, Goiânia

Classificação etária: Livre Ingressos: Bilheteria Digital |

Link de compras: https://www.bilheteriadigital.com/information-society-double-you-e-kon-kan-festa-flashback-goiania-20-de-dezembro

21/12/2024 (sábado) – VIBRA São Paulo, São Paulo, SP

End: Avenida das Nações Unidas, 17955 – Santo Amaro, São Paulo

Classificação etária: 18 anos Ingressos: Uhuu |

Link de compras: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/information-society-and-konkan-13713

22/12/2024 (domingo) – Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre, RS

End: Av. Osvaldo Aranha, 685, Porto Alegre

Classificação etária: 16 anos / Ingressos: Sympla

Link de compras: https://bileto.sympla.com.br/event/97995/d/277078

Atenção aos ingressos:

Para sua segurança e comodidade, solicitamos que a compra de ingressos seja feita exclusivamente através dos canais oficiais. Somente dessa forma podemos assegurar a validade e a autenticidade dos ingressos, proporcionando a tranquilidade que você merece para curtir o show. Não nos responsabilizamos por ingressos adquiridos fora desses canais. Nossa maior prioridade é oferecer uma experiência segura e agradável, sempre com total cuidado e respeito ao nosso público.