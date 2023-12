Influenciadores e personalidades destaques de 2023 são premiados em noite de gala

Na noite dessa quinta-feira (30), o centenário e glamoroso Copacabana Palace Hotel, na cidade do Rio de Janeiro foi palco da cerimônia de entrega do “Troféu da Influência Digital 2023” às personalidades destaques deste ano.

A Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, presidida pelo Ilmo. Comendador Regino Barros foi a responsável pela realização da primeira edição da Rio 2023 – Capital Mundial da Influência Digital, concedendo as estatuetas que foram entregues pelas mãos de autoridades presentes a todos os homenageados.

Entre os que receberam a honraria, destaque para Gardênia Cavalcanti – apresentadora do Programa Vem Com a Gente da Band TV, Gilson Rodrígues – presidente nacional do G10 Favelas, e os influencers digitais: Patrícia Ramos, Ney Lima, Negrete e Theodoro.

Após o cerimonial, os premiados, autoridades e convidados celebraram o momento especial em um jantar requintado acompanhado do espetáculo musical “Noite de Gala”, que fechou o evento em grande estilo.