Influenciadora é criticada após ofensas racistas a manobristas brasileiros em vídeo viral

Uma influenciadora digital, identificada como Florence Mirsky, tornou-se alvo de críticas nas redes sociais após proferir ofensas a um grupo de manobristas latinos, supostamente brasileiros, na cidade de Beverly Hills, na Califórnia. O incidente foi registrado em vídeo por um dos funcionários do estacionamento.

No registro, Florence é vista utilizando a gíria racista “wetbacks”, uma expressão depreciativa direcionada a imigrantes. Em seguida, ela faz uma declaração polêmica, afirmando: “Trump está fazendo a coisa certa. Vocês estupram e matam gente”. O conflito teria começado em razão de um desentendimento sobre o preço do serviço de manobrista.

Florence Mirsky @msflojo was caught in the wild showing her true racist side along with all her surgeries

.

Funny thing for MIRSKY is her dad is an immigrant.

How long before the fake apology is posted?

..#racism #racist #Karen pic.twitter.com/EWOMb32BLC