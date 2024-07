Influenciadora é atropelada após discutir com motorista embriagado

A influenciadora Lorena Rocha foi atropelada por um motorista embriagado após os dois discutirem na saída de uma boate em Fortaleza (CE).

Lorena e o motorista teriam iniciado a discussão dentro da boate e a briga teve continuidade fora do estabelecimento, na manhã de domingo (28).

Posteriormente, quando a influenciadora se dirigia para um outro carro, foi surpreendida pelo homem, que invadiu a contramão da Avenida Desembargador Moreira, no bairro Aldeota, segundo informações da Polícia Militar do Ceará.

Marcos Vinicius, amigo da influenciadora, também foi atropleado pelo homem, além de um motociclista, que não teve a identidade revelada.

Os três feridos foram socorridos e levados para um hospital de Fortaleza. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Além de ferir as três pessoas, motorista também provocou danos em pelo menos outros dois veículos. Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após apresentar resultado positivo para álcool no sangue, foi levado para o 2º DP no bairro Meireles e autuado por crime de trânsito. Como o suspeito não teve a identidade revelada pela polícia, não foi possível localizar sua defesa, mas o espaço segue aberto para manifestações.