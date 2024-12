Influenciador Rocky Cria transforma a imagem da Rocinha com humor e realidade nas redes sociais

Recentemente, conteúdos que revelam a vida na Rocinha, a maior comunidade do Brasil localizada na zona sul do Rio de Janeiro, têm ganhado destaque nas redes sociais. O influenciador Rocky Cria, com uma abordagem autêntica e inovadora, tem sido o protagonista dessa narrativa. Com milhões de curtidas no TikTok e mais de 130 mil seguidores no Instagram, ele está transformando a percepção sobre a comunidade.

Nascido na Paraíba, Bruno Thierry, conhecido como Rocky Cria, mudou-se para a Rocinha aos 10 anos para viver com seu pai. A decisão de se mudar para o Rio de Janeiro foi impulsionada pelo desejo de se dedicar aos estudos. Na comunidade, ele se envolveu com diversas atividades esportivas, especialmente as artes marciais, que começaram em sua laje e culminaram em sua paixão pelo boxe — daí surgiu seu apelido.

Atualmente, Rocky se dedica à criação de vídeos que capturam o cotidiano vibrante da Rocinha, abordando temas que vão desde a vida social até aspectos práticos da rotina dos moradores. A ideia de compartilhar essas experiências surgiu espontaneamente e sem grandes pretensões iniciais.

Os vídeos de Rocky abordam questões como “o que fazer com R$ 20”, “como é feita a entrega de gás” e “preços de aluguéis na comunidade”. Ele se comunica com seu público utilizando um tom humorístico e direto, incorporando gírias e bordões populares entre os moradores. Uma de suas expressões marcantes, “ligando para nada”, se tornou um fenômeno entre seus seguidores e reflete uma perspectiva sobre como lidar com as tensões do dia a dia.

Rocky Cria também destaca as vantagens únicas da Rocinha, como a disponibilidade constante de serviços ao longo do dia e da noite. “Aqui as coisas acontecem 24 horas: mototáxi, banco, farmácia e hortifrúti. Esse é um diferencial enorme”, explica ele. Para ele, essa dinâmica permite que os moradores desfrutem de uma vida social ativa a qualquer hora, algo que não é comum em outras áreas da cidade.

No entanto, o influenciador não ignora os desafios enfrentados pela comunidade. Ele aponta a necessidade urgente de melhorias no saneamento básico e investimentos em educação como fundamentais para o desenvolvimento local. “Existem locais na Rocinha que são esquecidos e precisam de atenção especial”, afirma ele.

Além das questões práticas e sociais, Rocky Cria expressa um forte apego emocional à Rocinha. Ele descreve sua experiência na comunidade como transformadora e fundamental para seu crescimento pessoal: “Aprendi muito aqui. Sou independente e sei cuidar de mim mesmo”, reflete ele. Sua vivência na Rocinha moldou não apenas suas habilidades práticas, mas também sua visão de mundo.

Através de suas postagens, Rocky Cria não apenas entretém, mas também educa e promove um olhar mais humano sobre as complexidades da vida nas comunidades cariocas, contribuindo significativamente para a desmistificação do que significa viver na Rocinha.