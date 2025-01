Influenciador morre durante sessão de tatuagem

O empresário e influenciador digital Ricardo Godoi, de 46 anos, faleceu na última segunda-feira, dia 20 de janeiro, em Itapema, Santa Catarina. Sua morte ocorreu durante um procedimento de tatuagem sob anestesia geral, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. Godoi era amplamente reconhecido por sua liderança à frente do Godoi Group, uma empresa dedicada à importação e comercialização de veículos superesportivos, incluindo marcas renomadas como Ferrari, Porsche e Lamborghini.

Influência no mundo automotivo e redes sociais

Com uma expressiva base de seguidores que ultrapassava os 215 mil no Instagram, Ricardo Godoi se destacou ao compartilhar conteúdos relacionados ao mundo automotivo e seu estilo de vida luxuoso. Ele residia em Balneário Camboriú e havia previamente comunicado a seus seguidores sobre o procedimento estético que planejava realizar.

Investigações e riscos envolvidos

Em decorrência da morte do empresário, a Polícia Civil de Santa Catarina iniciou um inquérito para apurar as circunstâncias que levaram ao falecimento. Especialistas têm levantado preocupações sobre os riscos associados à administração de anestesia geral em procedimentos estéticos realizados fora de instituições hospitalares. Eles ressaltam a importância de avaliações médicas rigorosas e da presença de profissionais qualificados durante todas as etapas do procedimento.

A partida de Ricardo Godoi causou grande consternação entre amigos, familiares e seguidores. Em uma nota oficial divulgada em suas redes sociais, foi expresso: “Hoje nos despedimos de Ricardo Godoi, uma pessoa incrível que deixou sua marca no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua alegria, generosidade e luz continuarão presentes em nossas memórias e em cada história que ele ajudou a construir.”

Este triste episódio serve como um importante alerta sobre os cuidados necessários ao se submeter a procedimentos estéticos que envolvem anestesia, reforçando a necessidade da escolha de ambientes adequados e da contratação de profissionais capacitados para assegurar a segurança dos pacientes.