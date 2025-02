Influenciador Jon Vlogs revela crescimento de cisto no pâncreas

O influenciador digital Jon Vlogs compartilhou com seus seguidores que um cisto no pâncreas apresentou um aumento significativo, passando de 0,9 mm para 3 cm. Este crescimento levantou suspeitas sobre a possibilidade de um quadro maligno, levando o influenciador a considerar a remoção da lesão.

“Para quem gosta de mim e torce pelo meu bem, a parada no pâncreas cresceu e tem cara de ser maligno. Vou ter que tirar o cisto que está lá”, declarou Jon em seu perfil, provocando preocupação entre seus admiradores e seguidores. O influenciador acumula mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais.

Jon Vlogs mencionou que está aguardando resultados de novos exames para um diagnóstico mais preciso. “Estou bem pensativo e inseguro com essa situação, especialmente porque meu pai faleceu em decorrência do câncer de pâncreas. Irei aos Estados Unidos para realizar a cirurgia. Os conteúdos planejados para fevereiro serão adiados”, explicou ele, destacando o impacto emocional que o histórico familiar tem sobre sua atual condição.

Após algumas horas, Jon gravou um vídeo onde detalhou ainda mais sua situação clínica e a necessidade da cirurgia, que está programada para ocorrer nos próximos dois meses. “Infelizmente, acho que isso é genético. Venho acompanhando essa questão desde 2021; já estava presente antes mesmo de qualquer manifestação. Desde pequeno, enfrento problemas gástricos que melhoraram ao longo do tempo, mas agora o cisto aumentou para 3 cm. O médico avaliou e disse: ‘do jeito que está, parece maligno. É preciso operar o quanto antes’”, relatou o influenciador.

Em suas declarações finais, Jon Vlogs expressou sua luta interna diante da adversidade: “É uma situação triste e difícil, mas precisamos encarar a vida com coragem. Minha mente está confusa; vi o sofrimento do meu pai e não desejo passar pelo mesmo. Isso me causa medo e tristeza”, concluiu.