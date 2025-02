Influenciador Felippe Ribeiro é alvo de operação policial em São Paulo

Na manhã desta quinta-feira, 13, uma operação policial significativa foi realizada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, com foco no influenciador digital e empresário Felippe Ribeiro. O indivíduo é suspeito de fazer parte de um esquema criminoso relacionado a fraudes na compra e venda de veículos.

Com apenas 29 anos, Felippe Ribeiro já havia sido detido anteriormente, em setembro do ano passado, quando a Polícia Civil executou uma ação em sua residência, localizada em Santana de Parnaíba. Durante essa operação, as autoridades apreenderam uma considerável quantidade de bens, incluindo sete automóveis e três motocicletas, além de documentação que levantou suspeitas sobre suas atividades. A operação também resultou na descoberta de munições, o que levou à prisão em flagrante do empresário.

Atualmente, a polícia visa cumprir um total de 12 mandados de prisão temporária e 39 mandados de busca e apreensão em oito cidades do estado de São Paulo. As localidades abrangidas incluem Barueri, Santana de Parnaíba, Itapevi, Carapicuíba, Cajamar, a capital paulista, Monte Mor e Rio Claro.

A investigação conduzida pela Polícia Civil abrange diversos delitos graves, entre os quais se destacam tráfico de drogas, porte ilegal de armas, estelionato, falsificação documental, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A equipe editorial está buscando informações sobre a defesa legal do influenciador Felippe Ribeiro e atualizará a reportagem conforme novas informações se tornem disponíveis.