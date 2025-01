Influenciador brasileiro viraliza ao experimentar cobra frita na Tailândia

Um vídeo inusitado de um influenciador brasileiro, conhecido como Bomtalvão, já acumula quase 2 milhões de visualizações no Instagram, gerando risadas entre os usuários tailandeses. O goiano, que possui mais de 4 milhões de seguidores, compartilhou sua experiência ao degustar um espetinho de cobra frita durante sua viagem à Tailândia.

A gravação foi postada na última terça-feira (7) e mostra Bomtalvão, natural de Anápolis, realizando caretas enquanto experimenta a iguaria típica do país asiático. Ele está acompanhado da influenciadora Gkay em uma jornada pela Ásia.

Durante o vídeo, o influenciador faz uma observação curiosa sobre a comida: “Os próprios tailandeses não comem, é tipo um ‘pega turista’. E eles me pegaram”, revela ele, deixando claro que a cobra frita é considerada um atrativo para turistas.

O custo do prato foi outro detalhe destacado por Bomtalvão; segundo ele, a cobra frita teria o preço original em torno de R$ 54. No entanto, com suas habilidades de negociação típicas brasileiras, ele conseguiu um desconto e adquiriu a iguaria por R$ 45.

A reação do influenciador ao provar a cobra fez sucesso entre os locais que assistiam e filmavam sua experiência em uma barraca de rua. “Tem gosto de óleo”, comentou Bomtalvão, arrancando risadas do público presente.

O post gerou quase 2 mil comentários onde seus seguidores expressaram suas opiniões sobre o conteúdo. Uma internauta comentou: “Estou em choque com a Tailândia”, enquanto outra ressaltou em tom bem-humorado: “Admiro quem consegue comer, eu mesma nem chegaria perto”.