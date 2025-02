Inflação dos alimentos desacelera para 0,61% em fevereiro, diz IBGE

A inflação dos alimentos desacelerou em fevereiro. Isso quer dizer que esses produtos subiram menos de preço do que no mês passado, segundo o IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta terça-feira que a prévia do índice de fevereiro, o chamado IPCA-15 dos alimentos, ficou em 0,61%.

O resultado representa queda em relação a janeiro, que registrou +1,06%, na mesma comparação, e a menor alta desde setembro de 2024, quando a prévia foi de +0,05%.

Os principais aumentos foram da cenoura, +17,62%, e do café moído, +11,63%. E entre as quedas, os destaques são a batata-inglesa, -8,17%, e o arroz, -1,49%.

Outra redução foi da alimentação fora do domicílio, que tem sido um dos vilões do aumento de preços nos últimos meses. O índice passou de 0,93% em janeiro para 0,56% em fevereiro.

Apesar da desaceleração dentro do IPCA-15 de fevereiro, a inflação dos alimentos no acumulado de 12 meses está acima da inflação geral: 7,12% contra 4,96%.