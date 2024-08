“Infinito”: Claudia Leitte celebra o amor em dueto com Manu Bahtidão

Um encontro de grandes vozes. É o que Claudia Leitte proporciona, à meia-noite desta sexta-feira (16), ao disponibilizar “Infinito”, em parceria com Manu Bahtidão. O single narra a resiliência de um amor em meio aos desafios. O dueto faz parte do projeto audiovisual “Intemporal” (que será lançado em breve) e ganha videoclipe ao vivo ao meio-dia desta mesma data.

“Essa é uma letra que celebra o amor e sua força. E continua a narrativa que começamos em ‘Beijo Incompatível’, faixa que lancei recentemente com Marcos e Belutti e que versa sobre o momento difícil de um casal. Em ‘Infinito’, eu e Manu reafirmamos o poder dessa união, que resiste apesar de algumas pedras no caminho. Amo contar histórias desse tipo por meio da música!”, compartilha Claudinha.

A canção trata-se de uma balada poderosa, protagonizada pelos vocais marcantes das artistas. “A gente junto até o infinito / O nosso amor é lindo / Olha pra você / Olha pra mim / Na nossa história não existe fim”, cantam os versos, compostos por Rafinha RSQ, Shylton, BK e Diego Barão. Por sua vez, a produção ficou por conta de Torcuato Mariano

“Manu é um furacão, no palco e na arte dela. Sou admiradora. Tê-la comigo no em ‘Intemporal’, cantando esse som que festeja a união entre as pessoas foi lindo”, divide Claudia, sobre o encontro com a artista alagoana.

Gravado em abril deste ano, em São Paulo, o espetáculo “Intemporal” é um show recheado de encontros emocionantes. Além de Bahtidão, nomes como Léo Santana, Marcos e Belutti, Pedro Bial e Tom Kray fizeram participações especiais no projeto. O audiovisual completo será disponibilizado em breve.

Enquanto isso, a Bagunceira está disponibilizando lançamentos semanais de diversas músicas do especial. Já foram lançadas canções inéditas, como “Sobre Viver”, “Piada Besta” e “Beijo Incompatível”, assim como releituras de hits de Claudinha e de sucessos da música brasileira.