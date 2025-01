Inep anuncia resultados do Encceja PPL e Exterior

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apresentou, na última terça-feira (7), os resultados individuais do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL) e das versões do exame realizadas no exterior, abrangendo tanto o Encceja Exterior quanto o Encceja PPL exterior.

Os interessados podem acessar as notas por meio do Sistema PPL e do Sistema Encceja Exterior. O Inep ressalta que os responsáveis pedagógicos têm a possibilidade de verificar os resultados referentes aos exames aplicados a indivíduos em regime de privação de liberdade ou em medidas socioeducativas.

A aplicação do Encceja PPL ocorreu em território nacional nos dias 15 e 16 de outubro de 2024, abrangendo unidades prisionais e socioeducativas que se inscreveram para participar do exame. Por sua vez, o Encceja Exterior PPL foi realizado entre os dias 21 de outubro e 1º de novembro, em instituições prisionais localizadas nas cidades japonesas de Nagoya e Tóquio, além da capital espanhola, Madri.

As provas do Encceja Exterior também foram aplicadas em diversas localidades internacionais, incluindo Frankfurt (Alemanha), Bruxelas (Bélgica), Barcelona e Madri (Espanha), Boston, Miami e Nova Iorque (Estados Unidos), Paris (França), Amsterdã (Holanda), Roma (Itália), Hamamatsu, Nagoya e Tóquio (Japão), Lisboa (Portugal), Londres (Reino Unido), Genebra (Suíça) e Paramaribo (Suriname).

A execução do exame fora do Brasil é realizada pelo Inep em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores e as representações diplomáticas brasileiras nos respectivos países.

Desde sua criação em 2002, o Encceja permite que jovens e adultos que não completaram seus estudos na faixa etária adequada possam retomar a educação e obter a certificação do ensino fundamental e médio. A participação no exame é voluntária, gratuita e voltada para aqueles que buscam validar suas competências adquiridas ao longo da vida escolar ou fora dela.

De acordo com o Inep, “as secretarias de Educação e os institutos federais utilizam os resultados como um critério para a certificação dos participantes em nível fundamental e médio. O exame estabelece uma referência nacional importante para a avaliação de jovens e adultos, tendo um impacto significativo na educação brasileira”.

Além disso, o Encceja serve como um parâmetro para a implementação de estratégias e políticas que visam melhorar a qualidade da educação oferecida a jovens e adultos. Ele também contribui para a produção de estudos e indicadores relacionados ao sistema educacional brasileiro.