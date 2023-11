Indústria do ABC lança assinatura sonora de sua marca de serviços a PRIX

A Toledo do Brasil acaba de lançar a assinatura sonora da Prix, marca de produtos e serviços da empresa. Visando estreitar o relacionamento da companhia, que é líder no setor de pesagem na América Latina, com seus consumidores, a novidade é resultado de um estudo que envolveu o conceito da marca e o peso da história que construiu ao longo de décadas. Com a estratégia de sound branding, a marca entra para o hall de empresas que conhecemos por meio de seus sons únicos, como o Tudum, da Netflix, ou o Plim Plim, da Globo.

A empresa sempre priorizou a inovação e a qualidade em seus produtos, e com a criação de um DNA sonoro, reforça a identidade dos produtos Prix, além de ajudar a compor um reconhecimento de marca focada em sua evolução. Segundo Flavio Torres, analista de comunicação e marketing da Toledo do Brasil, a identidade sonora é uma forma objetiva de assegurar que a marca seja memorizada e associada afetivamente no cotidiano das pessoas. “Antes, no planejamento de marketing o áudio era deixado em segundo plano, mas identificamos que um som específico pode impactar as pessoas sem elas nem perceberem. A criação da assinatura sonora vai nos diferenciar no mercado, criar memórias junto aos consumidores, novas experiências para a marca e até mesmo marcar um momento na história da empresa ao longo do tempo”, finaliza Flavio.

Uma assinatura sonora cria conexão auditiva com o público, e a empresa passa a ter uma presença mais forte e uma maior credibilidade no mercado. Além disso, o sound branding permite apresentar e transmitir os valores e mensagens de uma empresa e ajuda na lembrança de reputação daquela marca. No caso da Toledo do Brasil a identidade sonora será aplicada, inicialmente, de forma estratégica em mídias digitais, gerando identificação de vídeos, trilhas musicais proprietárias e ações internas. Para o futuro, a empresa visa a inserção da assinatura sonora em outras situações como produtos, softwares, comerciais e experiências de marca gerando ainda mais conexão do público com as soluções Prix.