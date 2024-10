Indústria de transporte projeta alta com novas tecnologias e parcerias

De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram comercializados 89.046 caminhões novos no Brasil de janeiro a setembro deste ano. O número é 17,49% maior do que o registrado no mesmo período de 2023, quando haviam sido emplacadas 75.792 unidades. Em setembro, foram vendidos 11.218 caminhões novos, uma leve redução de 0,76% ante as 11.304 de agosto. Na comparação com setembro de 2023, quando haviam sido comercializados 8.424 caminhões, houve uma alta de 33,17%. “Os meses de julho, agosto e setembro mostraram números muito consistentes, com uma média bem superior às registradas no primeiro semestre. As vendas foram impulsionadas pela melhora no agronegócio, retomada da construção civil e da indústria no geral, que vem se recuperando e implicaram no aumento de previsão do PIB no país”, comemora Andreta Jr, presidente da Fenabrave.

Parceria na gestão elétrica

Ônibus e caminhão elétricos da Volkswagen Caminhões e Ônibus

(Divulgação)

A Volkswagen Caminhões e Ônibus fechou uma parceria com a Voltta, comercializadora varejista da Eneva lançada para atuar no mercado livre de energia. Com essa parceria, a montadora fornece todo o ecossistema necessário para uma mobilidade elétrica eficaz e sustentável. A Voltta disponibilizará para as concessionárias Volkswagen Caminhões e Ônibus e seus clientes de caminhões elétricos acesso à energia de fontes renováveis com até 30% de desconto, além de uma solução inédita e completa em eletromobilidade, proporcionando o carregamento dos veículos com energia limpa e com melhor custo-benefício. A plataforma reunirá todas as informações relevantes para facilitar a gestão dos caminhões elétricos, disponibilizando dados de recarga, energia consumida e pontos de carregamento disponíveis no percurso dos veículos, e também o Certificação Internacional de Energia Renovável (I-REC), gratuitamente pelos primeiros 90 dias de utilização do serviço de recarga.

Controle de pressão

Tecnologia MTIS da Cummins

(Divulgação)

A Cummins anuncia no mercado brasileiro a nova tecnologia de controle de pressão de pneus, conhecida globalmente como MTIS (Meritor Tire Inflation System) e, no Brasil, sob o nome Meritor CalibrAR. A solução, desenvolvida pela Cummins Drivetrain and Braking Systems (CDBS), é voltada exclusivamente para carretas, oferecendo benefícios em termos de segurança, economia e manutenção. Atualmente em fase de testes para tropicalização, ou seja, adequação às características dos veículos brasileiros e coleta de dados de performance das aplicações que rodam em território nacional, o Meritor CalibrAR tem previsão de lançamento em meados de 2025. A nova tecnologia é alimentada pelo compressor que integra o sistema de freios e a suspensão a ar do veículo. O objetivo é manter a pressão ideal dos pneus, repondo automaticamente o ar em caso de vazamento, permitindo que o motorista continue dirigindo até chegar a um local seguro para os eventuais reparos, elevando a segurança de todos que convivem no trânsito. “O ar captado passa por uma central de controle, na qual há um filtro secador responsável por retirar a umidade do ar. Na sequência, o ar é distribuído para os eixos, conduzido para as extremidades e, por meio da tubulação do sistema, chega até os pneus”, explica Renan Silveira, especialista em produtos da Cummins.

Expectativas positivas

Implementos rodoviário Randon

(Divulgação)

A Fenatran 2024, feira bianual de transporte rodoviário de cargas, que será realizada na cidade de São Paulo de 4 a 8 de novembro, está animando a Anfir, entidade que representa as fabricantes brasileiras do setor de implementos rodoviários. Havia uma projeção de que a venda de implementos rodoviários somasse 157 mil unidades até o fim de 2024, uma alta de 5% ante as 151 mil vendas feitas em 2023. Contudo, o volume de vendas de implementos rodoviários cresceu 6,13% no Brasil ao longo de 2024. De janeiro a setembro, foram comercializadas 117.994 unidades, enquanto que no mesmo período de 2023 a soma de equipamentos vendidos foi de 111.176 unidades. “A Fenatran é o maior catalisador de negócios do setor. Historicamente, a indústria de implementos rodoviários sempre apresenta balanço positivo de vendas após o evento. Como há estoques disponíveis, sobretudo de modelos de implementos que têm mais saída, isso pode contribuir com um número ainda maior de crescimento frente à previsão da Anfir”, explica José Carlos Spricigo, presidente da Anfir.