Indústria de proteína animal anuncia doação de 2 milhões de quilos de carne para o RS

Cerca de 2 milhões de quilos de carne, o suficiente para o preparo de 6 milhões de refeições, serão doados por representantes da indústria de proteína animal em solidariedade à população afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada em reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com representantes do setor, nesta segunda-feira, 27 de maio, no Palácio do Planalto.

“Doações e logística para complementar as cestas básicas e ajudar as cozinhas solidárias com proteína nesse momento de necessidade”, afirmou o presidente Lula nas redes sociais.

Na reunião com empresários, ficou definida a criação de um grupo de trabalho para viabilizar uma logística eficiente para a distribuição de proteína animal no estado gaúcho. A colaboração, coordenada pelo ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, e pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, será feita em parceria com o governo estadual, a Defesa Civil e a iniciativa privada.

A intenção é manter a rede pelo tempo que for necessário, apoiando a população gaúcha de forma eficiente. “Todos os empresários se mostraram muito solidários. Nós vamos fazer essa rede pelo tempo que for necessário para distribuir proteína de qualidade, carne suína, bovina, aves e ovos para a população do estado”, disse Fávaro.

“Aqui não foi feito negócio. Essa foi uma reunião de solidariedade. Encontramos pessoas e empresários que já estavam ajudando e queriam saber como poderiam ajudar mais. E cada um ofereceu tudo aquilo que podia, quer seja em produto, em logística. E nós vamos montar isso, então, para atender a população”, pontuou o ministro da Agricultura.

Segundo o balanço desta segunda-feira, atualizado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul às 18h, o número de municípios afetados no estado é de 469. São 55.813 pessoas em abrigos, 581.638 desalojados e 2,34 milhões de pessoas afetadas. Nas últimas 24 horas, não houve o registro de novos óbitos, permanecendo o número em 169 mortes. Há 806 feridos e 53 desaparecidos.

Confira outras atualizações das frentes de trabalho do Governo Federal no Rio Grande do Sul:

BOLSA FAMÍLIA – Uma folha extra do Bolsa Família vai ser paga a 21.681 novas famílias do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, 29 de maio. O investimento do Governo Federal para essas transferências é de R$ 15,6 milhões. São pessoas que preenchem os requisitos para entrada no programa e foram incluídas por meio de ações de busca ativa no estado. No dia 17 de maio, o governo efetuou o pagamento unificado do Bolsa Família nos 497 municípios gaúchos, atendendo a todas as 619.741 famílias beneficiárias no Rio Grande do Sul. O número inclui 18 mil domicílios que tiveram o benefício desbloqueado neste mês, como medida para não aumentar a vulnerabilidade dessas famílias. O investimento foi de R$ 416,92 milhões.

AUXÍLIO RECONSTRUÇÃO – O Governo Federal inicia nesta segunda-feira (27) a fase de confirmação de dados das famílias cadastradas pelas prefeituras para receberem o Auxílio Reconstrução no Rio Grande do Sul. O procedimento deve ser feito pela pessoa responsável de cada família, diretamente no site oficial — www.gov.br/auxilioreconstrucao. Para isso, ela precisa entrar no sistema usando a conta Gov.br. Só após confirmadas as informações do cadastro, o nome da pessoa será encaminhado à Caixa Econômica Federal, que fará o depósito dos R$ 5.100. A CAIXA informou que as famílias não precisam se preocupar em abrir contas no banco. A instituição identificará se o responsável já tem conta, poupança ou corrente, e realizará o crédito automaticamente. Caso o beneficiário não tenha conta, a CAIXA se encarrega de abrir uma Poupança Social Digital para recebimento do Auxílio Reconstrução, que poderá ser movimentada pelo aplicativo CAIXA Tem.

AEROPORTO DE CAXIAS EQUIPADO – O ministro extraordinário para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, afirmou nesta segunda-feira (27) que o Governo Federal já formalizou junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) uma solicitação para que o aeroporto de Caxias do Sul possa receber equipamentos do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O terminal na capital gaúcha segue sem operar em função dos danos causados pelas fortes chuvas no estado. A ideia é que enquanto o aeroporto em Porto Alegre não retome as atividades, o Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, amplie as operações para atender mais voos.

EMPRESAS – O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou que está em fase de finalização no Governo Federal uma linha de crédito de cerca de R$ 15 bilhões para auxiliar as grandes empresas afetadas por enchentes no Rio Grande do Sul. O benefício será operado pelo BNDES, que terá uma unidade avançada na capital gaúcha, Porto Alegre. “Está praticamente elaborada a medida provisória, que deve definir a questão desse crédito para as grandes empresas. Tenho certeza de que vai surpreender positivamente a todos”, disse o vice-presidente.

PLANOS DE TRABALHO – O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, informou nesta segunda-feira (27) que chegou a 406 o número de planos de trabalho elaborados por prefeituras do RS que foram aprovados para obter apoio federal. “A Defesa Civil Nacional, em parceria com o Estado e municípios, trabalha naquela resposta mais imediata, no salvar vidas, no cuidar das pessoas em abrigamento. E os primeiros planos são de ajuda humanitária, para alimentação, água, produtos de higiene pessoal, às vezes até banheiro químico, combustível. Até o momento, já aprovamos 406 planos municipais”, relatou. Segundo o ministro, o foco atual da pasta é o escoamento da água das chuvas e a limpeza pública das cidades atingidas. “Também já iniciamos uma força-tarefa sobre reconstrução, considerando que já temos 40 planos em análise para que a gente, ainda esta semana, possa anunciar os valores e os municípios que já solicitaram o plano de reconstrução”, comunicou.

CESTAS DE ALIMENTOS – Até o momento, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome destinou R$ 8,4 milhões para a compra inicial de 52 mil cestas de alimentos (mais de 1.100 toneladas). Desse total, 44.381 (954 toneladas) já foram distribuídas em atendimento à emergência no estado, sendo 17.630 cestas distribuídas para 15 municípios e 15.531 para atendimento em 332 cozinhas solidárias, incluindo entidades gestoras que atendem outras cozinhas menores. Outras 6.420 cestas de alimentos já foram entregues para indígenas, quilombolas e pescadores artesanais; e 4.800 entregues para a Defesa Civil Estadual para atendimento à região do Vale do Taquari. Já foi autorizada a retirada das seguintes cestas de alimentos: 8.345 cestas de alimentos pela Funai para atendimento às comunidades indígenas (retirada 4.065); 2.581 cestas de alimentos para atendimento a comunidades isoladas de pescadores (retiradas 545); 291 cestas de alimentos para comunidades ciganas; 7.543 cestas de alimentos para comunidades quilombolas (retiradas 1.810); 1.764 cestas de alimentos para famílias acampadas, conforme demanda apresentada pelo INCRA.

EFETIVO EMPREGADO – O efetivo empregado em ações de socorro ao Rio Grande do Sul soma 33 mil agentes coordenados pelo Centro de Operações Conjuntas do Estado-Maior e 5,8 mil agentes civis coordenados por órgãos federais. Também já foram utilizadas 130 aeronaves, 850 embarcações, 4,8 mil veículos leves e 2,8 mil veículos e equipamentos pesados. Há também, em funcionamento no RS, 12 hospitais de campanha no total, incluindo os HCamp instalados pelo Ministério da Defesa, além de 87 unidades móveis de saúde e equipes volantes.

RODOVIAS – Confira as informações de tráfego das rodovias federais do estado:



BR-386

– Km 288 (São José do Herval): tráfego em contrafluxo (pista simples) pela pista Sul (sentido capital);

– Km 297 (Pouso Novo): tráfego em pare-e-siga pela pista Norte (sentido interior);

– Km 308 (Pouso Novo): liberado tráfego em ambos os sentidos;

– Km 325 (Marques de Souza): tráfego liberado com desvio em contrafluxo em 1 faixa da pista Norte (sentido interior);

– Km 349 (Lajeado): liberado tráfego no contrafluxo para todos os veículos na ponte seca, pela pista Sul (sentido capital); Liberado tráfego em 1 Faixa na pista Norte (sentido interior);

– Km 350 (Estrela): liberado tráfego em contrafluxo para todos os veículos na ponte sobre Rio Taquari, pela pista Sul (sentido capital); Bloqueio de 1 faixa na pista Norte (sentido interior);

– Km 351 (Estrela): bloqueio total da pista Sul (sentido capital). Tráfego em contrafluxo (pista simples) pela pista Norte (sentido interior);

– Km 361 (Estrela): bloqueio de 1 faixa na pista Norte (sentido interior);

– Km 372 (Fazenda Vilanova): bloqueio de 1 faixa na pista Sul (sentido capital);

– Km 425 (Montenegro): liberado tráfego em contrafluxo (pista simples) para todos os veículos pela pista Norte (sentido interior).



Freeway

– Km 86 (Cachoeirinha): bloqueio total das alças de acesso em ambos os sentidos;

– Km 92 (Porto Alegre): bloqueio da alça de acesso ao aeroporto;

– Km 96 (Porto Alegre): bloqueio do acesso ao vão móvel pela pista Oeste (sentido capital);

– Km 98 (Porto Alegre): bloqueio da pista Leste (sentido capital) na ponte do vão móvel.

ENERGIA ELÉTRICA – Nas últimas 24 horas, 7 mil clientes foram religados, em um esforço das distribuidoras, não obstante as inundações na região da Lagoa dos Patos, que vem recebendo o escoamento das águas do Rio Guaíba. Desde o início dos eventos, 456 mil clientes tiveram energia elétrica restabelecida, porém 105 mil continuam sem energia, em sua maioria por questões de segurança. Em Porto Alegre são 23 mil clientes desligados devido a problemas nas redes subterrâneas. Não há mais municípios com 100% dos clientes desligados.

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – O Governo Federal já pagou R$ 741 milhões em emendas parlamentares para os municípios gaúchos. Foram remanejados R$ 58 milhões em emendas individuais (antes destinadas a outros estados), nos ministérios da Saúde, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e na Defesa Civil. A janela para remanejamento de Emendas de Comissão (RP8) e Emendas de Bancada (RP7) está aberta até o dia 31 de maio.

JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – O balanço do Ministério da Justiça e Segurança pública contabiliza 3.131 pessoas e 1.319 animais resgatados pela Polícia Federal; 1.916 pessoas e 186 animais resgatados pela Polícia Rodoviária Federal; 904 pessoas e 568 animais resgatados pela Força Nacional; 35 salvamentos realizados pela Força Nacional e 34.672 kg de mantimentos transportados. A Polícia Federal passou a empregar a totalidade de suas equipes em ações de segurança pública, realizando operações de resgate de forma pontual. Foram apreendidos 124 kg de drogas, além de 3.907 armas.