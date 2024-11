Indústria cresce 1,1% em setembro, aponta IBGE

A indústria brasileira registrou um crescimento de 1,1% em sua produção no mês de setembro, em comparação com agosto, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro. Este avanço marca a segunda alta consecutiva, sucedendo o incremento de 0,2% observado no mês anterior.

Na análise interanual, a produção industrial apresentou uma elevação de 3,4% em relação a setembro do ano passado, configurando a quarta alta consecutiva. O setor também demonstrou crescimento nos acumulados do ano, com um aumento de 3,1%, e nos últimos 12 meses, com uma elevação de 2,6%.

Entre os setores que contribuíram significativamente para o aumento mensal estão: coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (alta de 4,3%), produtos alimentícios (2,3%), veículos automotores, reboques e carrocerias (2,5%), produtos do fumo (36,5%), metalurgia (2,4%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (3,3%). No total, 12 dos 25 ramos industriais analisados registraram crescimento.

Por outro lado, também foram observadas retrações em alguns setores. Destacam-se as indústrias extrativas (-1,3%), produtos químicos (-2,7%), outros equipamentos de transporte (-7,8%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-3,7%). A produção de borracha e material plástico manteve-se estável.

No tocante às grandes categorias econômicas da indústria, três das quatro analisadas apresentaram crescimento de agosto para setembro: bens de capital – que englobam máquinas e equipamentos destinados ao setor produtivo – tiveram um aumento de 4,2%; bens intermediários – insumos industrializados utilizados na produção – cresceram 1,2%; e bens de consumo semi e não duráveis subiram 0,6%. Em contraste, o segmento de bens de consumo duráveis registrou uma queda de 2,7%.