Indústria brasileira registra queda em produção

A indústria brasileira enfrentou uma retração de 0,6% na produção entre os meses de outubro e novembro de 2024, marcando o segundo mês consecutivo de declínio. Em outubro, o setor já havia apresentado uma diminuição de 0,2%. Apesar disso, ao longo dos primeiros 11 meses de 2024, a indústria ainda acumula um crescimento de 3,2%, e em um horizonte de 12 meses, a expansão é de 3%.

Essas informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, dia 8. Com essa nova queda, a produção industrial no Brasil encontra-se 1,8% abaixo dos níveis pré-pandemia (referente a fevereiro de 2020) e permanece 15,1% aquém do pico histórico alcançado em maio de 2011.

André Macedo, gerente da pesquisa, apontou que as quedas observadas em outubro e novembro – somando uma perda acumulada de 0,8% – refletem influências como a desvalorização do real frente ao dólar e o aumento da taxa Selic. “Embora não se possa afirmar que o aumento da taxa tenha um efeito imediato, ele certamente impacta as expectativas tanto dos consumidores quanto dos empresários”, avaliou Macedo.

Outro aspecto relevante que pode ter contribuído para a desaceleração da atividade industrial é o incremento nos preços dos alimentos, que afeta diretamente o orçamento familiar e pode reduzir a demanda por bens de consumo.

“Esse cenário repercute na renda disponível das famílias e pode influenciar suas decisões de compra”, acrescentou.

Em contraste com novembro de 2023, houve um aumento de 1,7% na produção industrial, configurando a sexta alta consecutiva em comparação anual.

Ao analisar o desempenho do setor entre outubro e novembro deste ano, o IBGE identificou que 19 dos 25 segmentos industriais apresentaram resultados negativos. “Esse é um indicativo preocupante”, alerta Macedo.

Dentre os setores com maior impacto negativo estão veículos automotores, reboques e carrocerias (-11,5%), além dos produtos derivados do carvão e do petróleo (-3,5%). Macedo destacou que a queda acentuada na produção de veículos ainda apresenta um saldo positivo em relação ao final de 2023. “O nível atual está 14,2% acima do que foi observado no ano passado”, esclareceu.

O resultado negativo de -0,6% registrado para o mês de novembro é o menor desde 2019, quando ocorreu uma diminuição de 2,3% na mesma comparação.