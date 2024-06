Indivíduo procurado pela justiça é preso com arma, dinheiro e vários aparelhos celulares

Hoje (27), policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em patrulhamento ostensivo preventivo pela Rua Alcindo Ferreira, foram informados por um transeunte sobre a presença de um homem armado em um estabelecimento comercial.

Ao chegar ao local, a equipe visualizou o indivíduo saindo do estabelecimento informado. Durante a abordagem, foi localizada uma pistola da marca SIG SAUER calibre 9mm carregada com 16 munições, mais dois carregadores no bolso traseiro carregados com 17 munições cada, uma quantia de R$ 2.514,00 e a chave de seu veículo, onde foram localizados 5 aparelhos celulares.

Ao realizar uma pesquisa criminal, constatou-se que o indivíduo estava sendo procurado pela justiça por roubo e desvio de carga.

A ocorrência foi encaminhada ao 11º Distrito Policial para as demais providências jurídicas.