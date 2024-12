Indivíduo procurado é preso após roubo de carga na zona sul de SP

Homem com mandado de prisão em aberto é preso após um roubo de carga na região da Zona Sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (19), pela equipes do 27 Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

O crime ocorreu na Avenida Dona Belmira Marin, onde dois suspeitos, utilizando uma motocicleta Honda CG 160, subtraíram uma carga de salgadinhos e doces. Após o roubo, os criminosos fugiram em direção à comunidade do Anchieta.

Com base nas informações transmitidas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), as equipes intensificaram o patrulhamento. Nas proximidades da Avenida Dona Belmira Marin com a Rua Força Popular, avistaram duas motocicletas e, logo atrás, uma Fiat Fiorino em alta velocidade. Após breve acompanhamento e comunicação ao COPOM, o veículo foi interceptado dentro da comunidade.

O condutor do automóvel confessou a prática do roubo. Durante a abordagem, os policiais localizaram produtos perecíveis congelados no interior do veículo. Uma consulta ao sistema revelou que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto.

A vítima foi localizada na Rua Bilac e reconheceu o indivíduo como um dos autores do crime. Os relatos e os detalhes fornecidos pela vítima corroboraram a participação do suspeito na ação criminosa.

A ocorrência foi encaminhada à 101ª Delegacia de Polícia, onde o delegado ratificou a prisão, realizou os procedimentos legais e recolheu o suspeito à carceragem. O indivíduo permanece à disposição da Justiça.