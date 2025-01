Índice IGet aponta alta de 0,2% na atividade varejista em dezembro

O IGet, índice desenvolvido pelo departamento econômico do Santander no Brasil em parceria com a Getnet, que acompanha o desempenho do comércio varejista e dos serviços prestados às famílias, apresentou resultados mistos em dezembro de 2024. Enquanto o setor de serviços às famílias registrou retração, o varejo restrito e ampliado, por outro lado, exibiu sinais de crescimento.

De acordo com os dados divulgados, o IGet Serviços recuou 1,8% em comparação a novembro. Os serviços de alojamento e alimentação recuaram -2,6% no mês, após dado positivo em novembro (+5,6%).

Já o IGet Varejo Ampliado, que mede o desempenho do comércio varejista, incluindo itens de grande peso, como veículos e materiais de construção, registrou um leve crescimento de 0,2% em dezembro, após a alta expressiva de 5,3% observada em novembro, com um aumento em doze meses de 4,9%. Por sua vez, o IGet Varejo Restrito, que acompanha categorias do varejo com produtos de consumo recorrente e bens duráveis subiu 6,4% na comparação anual. Esse resultado foi sustentado, sobretudo, pelo bom desempenho de supermercados (+4,1% no mês), artigos farmacêuticos (+1,0% no mês) e combustíveis (+0,9% no mês). Entretanto, alguns segmentos apresentaram retração, como móveis e eletrodomésticos (-5,3% no mês) e vestuário (-3,7% no mês), sinalizando uma desaceleração em determinados tipos de consumo.

“O mês de novembro foi muito beneficiado pelas compras de Black Friday, que movimenta muito as vendas do varejo. Já em dezembro, o segmento de supermercados se manteve como destaque, impulsionado pelas datas festivas. Embora o menor crescimento econômico possa impactar o varejo, o mercado de trabalho aquecido deve evitar uma desaceleração mais acentuada”, avalia Fabio Coelho, Vice-Presidente de Finanças da Getnet.

Metodologia IGet

O IGet utiliza informações de transações no mercado de adquirência nacional e tem o objetivo de reunir informações para análise da trajetória de atividade econômica no Brasil, principalmente com relação aos segmentos do varejo e dos serviços prestados às famílias. Mensalmente, são analisadas as receitas de uma amostra de estabelecimentos que utilizam, de forma recorrente, a Getnet como meio de pagamento. A amostra contém informações anonimizadas de estabelecimentos de diferentes tamanhos e regiões, sendo uma seleção bastante representativa desses segmentos no país.