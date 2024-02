Indicadores industriais apresentam resultados positivos

Segundo os dados divulgados pelo Portal da Indústria, no fechamento de dezembro de 2023, os Indicadores Industriais apresentaram mais um mês de resultados positivos, em sua maioria Os resultados continuaram seguindo a tendência observada em novembro de 2023. O relatório também registra que apesar desses indicadores apontarem para um desempenho favorável nos últimos dois meses do ano, o panorama geral de 2023 revela uma queda em relação a 2022 nos índices relacionados à atividade industrial.

É possível verificar na publicação que durante o último bimestre de 2023, tanto o faturamento quanto às horas trabalhadas na produção registraram crescimento, revertendo uma tendência de queda observada ao longo da maior parte do ano. No entanto, nota-se no estudo que o faturamento acumulado no ano apresentou uma diminuição de 1,3% em relação a 2022, enquanto as horas trabalhadas na produção caíram 0,6%. Além disso, o documento registra dados da Utilização da Capacidade Instalada (UCI), que demonstrou um aumento de 0,1 ponto percentual em dezembro, embora tenha encerrado o ano 1,0 ponto percentual abaixo do registrado em dezembro de 2022.

Parte dos dados positivos podem ser observados nos indicadores relacionados ao mercado de trabalho que, segundo o relatório, revelaram um cenário mais otimista ao comparar 2023 com 2022. É possível observar também que o emprego industrial, que se manteve relativamente estável na maior parte do ano, registrou um aumento em novembro, voltando à estabilidade em dezembro e encerrando o ano com um crescimento de 0,3% em comparação com 2022.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquia de construção Trans Obra, afirma que é evidente que o último bimestre de 2023 foi marcado por uma reversão significativa da trajetória de queda, especialmente no que diz respeito ao faturamento e às horas trabalhadas na produção. José Antônio continuou dizendo que apesar desse impulso positivo, os números acumulados revelam uma diminuição de 1,3% no faturamento em comparação com o ano anterior, acompanhada por uma queda de 0,6% nas horas trabalhadas na produção. ‘Esses dados ressaltam a complexidade do cenário industrial em 2023, onde avanços pontuais no fechamento do ano coexistem com uma redução anual nos indicadores globais’.

Ainda sobre o estudo publicado, que pode ser analisado na íntegra através do link apresentado no início desta matéria, é possível observar que a massa salarial e o rendimento médio, por sua vez, permaneceram em níveis superiores aos de 2022 durante a segunda metade do ano. O relatório ainda mostra que após um aumento em novembro, esses indicadores encerraram o ano com altas superiores a 2,5% em comparação com o ano anterior.

O relatório aponta que, de maneira resumida e no âmbito do mercado de trabalho, as notícias foram positivas. Segundo os dados apresentados, os indicadores apontam para um crescimento na comparação entre 2023 e 2022. O emprego industrial, em particular, manteve-se relativamente estável ao longo do ano, experimentando um aumento em novembro. Os índices que obtiveram resultados negativos, segundo o estudo, estão relacionados com a atividade industrial que registrou uma queda na comparação entre os anos de comparação.

Perguntado sobre o assunto, José Antônio afirmou que a complexidade desse cenário demanda uma análise cautelosa para compreender as variáveis que impulsionaram esses resultados e, assim, nortear decisões e estratégias para o setor industrial em 2024.