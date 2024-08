Incubus, grupo de rock, anuncia show solo em São Paulo

O grupo americano de rock Incubus retorna à capital paulista para apresentação no Espaço Unimed. O show está marcado para quinta-feira, 10 de abril de 2025, mas a pré-venda para fãs e a venda geral de ingressos acontecem nesta semana.

A banda é formada por Brandon Boyd, Mike Einziger, José Pasillas, Ben Kenney e Chris Kilmore. O quinteto, que já passou pelos festivais BottleRock, Ohana, Lollapalooza e Rock in Rio, tocará o álbum “Morning View” na íntegra.

Divulgado em 2001, o disco rendeu hits como “Wish You Were Here”, “Warning” e “Are You In?” e recebeu uma versão regravada, intitulada “Morning View XXIII”, após 23 anos de lançamento.

A turnê, realizada pela Time For Fun (T4F), tem setores disponíveis que variam de R$ 400, na pista, a R$ 720, na pista premium, na modalidade inteira. Os camarotes e mezaninos custam de R$ 650 a R$ 750.

Em São Paulo, também há duas opções de bilhetes vip. Para adquirir o pacote “Our Love”, é preciso desembolsar R$ 2.470 (inteira). A entrada dá direito a um ingresso na pista premium, foto com a banda, pôster autografado e produto oficial. Já o pacote “On-stage Experience” será vendido por R$ 3.220 (inteira). A organização afirma que o diferencial dessa opção é que ela permite assistir ao show completo diretamente do palco.

A pré-venda de entradas, destinada a fã-clubes, será realizada nas bilheterias oficiais, sem cobrança de taxas, e no site da T4F na próxima quarta (21), a partir das 12h. A venda geral acontece no dia seguinte (22), também às 12h. A banda Incubus também passará por Curitiba no próximo ano.

Incubus: “Morning View”

Quando Quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 21h; portões abrem às 19h

Onde Espaço Unimed – R. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste

Preço De R$ 400 a R$ 3.220 (inteira)

Link: https://www.ticketsforfun.com.br