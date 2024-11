Incrível empate na pista: Chevrolet iguala Toyota na Stock Car 2024

A temporada 2024 da Stock Car Pro Series tem se notabilizado pelo equilíbrio, alto nível das corridas, imprevisibilidade e competitividade. São vários os números que atestam o atual campeonato como um dos mais apertados dos últimos anos. Em 20 corridas disputadas ao longo de dez etapas, foram 15 pilotos diferentes vencendo, e 22 competidores distintos já visitaram o pódio. Outro fato impressiona: as duas marcas que compõem o grid, Chevrolet e Toyota, ostentam incrível empate e somam dez vitórias, cada, até o momento.

O placar já estava igual entre as montadoras e permaneceu depois da etapa de El Pinar, marcando a estreia da Stock Car no Uruguai. O último fim de semana trouxe dois vencedores inéditos na temporada: Enzo Elias (Crown Racing) triunfou com Toyota Corolla #28 na corrida sprint, enquanto Felipe Fraga (Blau Motorsport) cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com seu Chevrolet Cruze #88 na prova principal que fechou o outubro internacional da Pro Series.

A marca japonesa, que em 2024 chegou a 100 corridas na Stock Car, tem ainda vitórias com Felipe Baptista (Crown Racing), em duas oportunidades; Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time), duas vezes; Thiago Camilo, Cesar Ramos (ambos da Ipiranga Racing), Bruno Baptista (RCM Motorsport), Gianluca Petecof (Full Time Sports) e Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli).

Já a Chevrolet, marca que foi uma das responsáveis pelo próprio nascimento da categoria, há pouco mais de 45 anos, já terminou no topo do pódio neste ano com Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports), Daniel Serra (Eurofarma RC) e Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), com dois triunfos para cada, e também com Rafael Suzuki, Felipe Massa (ambos da TMG Racing), Julio Campos (Pole Motorsport), além da conquista de Fraga no Uruguai.

O confronto entre as montadoras na atual temporada remete à incrível disputa ocorrida em 2023.

Chevrolet e Toyota chegaram às últimas etapas iguais e finalizaram o calendário com o mesmo número de vitórias, com 12 triunfos para cada.

Novo ‘player’ em 2025 — A revolução que se avizinha com a chegada da nova era SUV, em substituição aos sedans — plataforma de carros que preencheu os grids da Stock Car desde 1979 — rompe com um paradigma histórico e traz a perspectiva de ser um verdadeiro divisor de águas no automobilismo brasileiro. Os novos modelos, que vão entrar em vigor a partir de 2025, nascem com o propósito de unir a vanguarda da tecnologia, conectividade e segurança, elevando a categoria a um patamar sem precedentes.

Chevrolet e Toyota já apresentaram os novos modelos que vão acelerar na próxima temporada. A marca norte-americana vai substituir o Cruze pelo Tracker, enquanto a montadora japonesa levará à pista o Corolla Cross, em substituição ao sedan Corolla. Outra novidade para 2025 fica por conta da volta da Mitsubishi, que fez duas temporadas na Stock Car e regressa depois de quase 20 anos para competir com o Eclipse Cross.

A expectativa é que o regresso da Mitsubishi para medir forças com Chevrolet e Toyota torne a Stock Car ainda mais parelha, disputada e imprevisível.

Stock Car Pro Series, temporada 2024

Placar de vitórias entre as montadoras

Chevrolet: 10

Toyota: 10

As vitórias da Toyota em 2024

Etapa 1, Goiânia, corrida principal, Felipe Baptista (Crown Racing)

Etapa 3, Interlagos, corrida sprint, Cesar Ramos (Ipiranga Racing)

Etapa 4, Cascavel, corrida sprint, Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time)

Etapa 4, Cascavel, corrida principal, Bruno Baptista (RCM Motorsport)

Etapa 6, Goiânia, corrida sprint, Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time)

Etapa 7, Belo Horizonte, corrida sprint, Thiago Camilo (Ipiranga Racing)

Etapa 7, Belo Horizonte, corrida principal, Felipe Baptista (Crown Racing)

Etapa 8, Velopark, corrida sprint, Gianluca Petecof (Full Time Sports)

Etapa 8, Velopark, corrida principal, Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli)

Etapa 10, El Pinar, corrida sprint, Enzo Elias (Crown Racing)

As vitórias da Chevrolet em 2024

Etapa 1, Goiânia, corrida sprint, Rafael Suzuki (TMG Racing)

Etapa 2, Velocitta, corrida sprint, Felipe Massa (TMG Racing)

Etapa 2, Velocitta, corrida principal, Daniel Serra (Eurofarma RC)

Etapa 3, Interlagos, corrida principal, Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports)

Etapa 5, Velocitta, corrida sprint, Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports)

Etapa 5, Velocitta, corrida principal, Julio Campos (Pole Motorsport)

Etapa 6, Goiânia, corrida principal, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

Etapa 9, Buenos Aires, corrida sprint, Daniel Serra (Eurofarma RC)

Etapa 9, Buenos Aires, corrida principal, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

Etapa 10, El Pinar, corrida principal, Felipe Fraga (Blau Motorsport)