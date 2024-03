Incopel adere ao Hub de Inovação do Parque Tecnológico de Santo André

O Hub de Inovação do Parque Tecnológico de Santo André tem um novo integrante. A Incopel, empresa que produz equipamentos para o setor elétrico, assinou termo de adesão e passará a participar e a promover desafios de inovação aberta, por meio do Parque.

Nesta semana, a empresa recebeu a visita do secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, e do diretor técnico do Parque Tecnológico de Santo André, Ricardo Magnani, que conheceram a planta fabril da Incopel e formalizaram a parceria.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, essa proximidade com um ator regional que presta serviço às grandes indústrias é fundamental para manter as indústrias no ABC e atrair novas empresas.

“A eficiência energética é tema amplamente discutido nas grandes empresas e a adesão da Incopel, mais um dos ativos do ABC, é muito bem-vinda. A discussão das grandes empresas em relação à eficiência energética é fundamental para perpetuação de muitos dos negócios e atividades aqui presentes. A Incopel é uma empresa que atua junto a essa geração de energia dos grandes atores e essa adesão ao Hub de Inovação valoriza ainda mais o relacionamento com as grandes indústrias da região”, afirmou Banzato.

Fundada em Santo André em 1990, a empresa conta com uma estrutura própria para desenvolvimento de projetos e fabricação de Caixas e Armários Elétricos para os mais diversos segmentos do mercado, com equipamentos construídos conforme as especificações técnicas e as normas vigentes da baixa à alta tensão.

Com competência técnica em eletricidade e automação industrial, a Incopel presta assessoria às empresas desde o planejamento à implantação dos seus produtos e projetos no Brasil e ao redor do mundo. Entre seus produtos, estão reguladores de tensão e semicondutores de potência. A empresa tem como clientes a Usina de Itaipu, General Electric, Unilever, EDP, Siemens, entre outras.

Segundo o diretor comercial da Incopel, José Wanderley da Silva, a procura pelo Parque Tecnológico se deu pela necessidade da ampliação dos negócios. “Queremos ampliar na parte de tecnologia envolvendo engenharia, construção e divulgação do produto como um todo para o mercado latino-americano. Queremos fincar nossas raízes no ABC, mais exatamente em Santo André, por considerarmos que é uma cidade que pode oferecer recursos tecnológicos para expandirmos as atividades”, disse Silva.

Com faturamento de R$ 11 milhões em 2023, atualmente a empresa está sediada em Mauá, mas planeja ampliar a produção e investir em Santo André, com previsão de aumento no faturamento para R$ 20 milhões até 2025. Para os próximos dois anos, há previsão de investimentos na casa dos R$ 6 milhões.

Atualmente, o Hub de Inovação Aberta do Parque Tecnológico de Santo André tem como integrantes a Cofip ABC, Patriani, SYN Prop & Tech, Hoppen & Ribeiro, Mercedes-Benz, Rhodia Solvay Group, Festo, Tim, Prometeon Tyre Group, General Motors, Hion Soluções e Tecnologia, Digisystem e a Insider Store.

Atualmente, o Parque Tecnológico de Santo André opera diversos programas e projetos. Além do Hub de Inovação Aberta, também conta com o Bureau de Serviços Tecnológicos, ConectCidade, Ambientes de Inovação e CapacitaTech. Por meio do Bureau e do Hub, por exemplo, foi possível viabilizar a captação de mais de R$ 17 milhões, apenas em projetos de fomento à inovação, unindo empresas, startups e universidades.

Para continuar potencializando esta transformação, alcançando com mais força os pequenos negócios e empresas, o projeto IoT Lab também permitirá levar kits de dispositivos IoT e outros recursos tecnológicos para apoiar o processo de transformação digital nestes negócios. Assim, com mais acesso à tecnologia e inovação, os negócios ficam mais competitivos e se transformam em mais renda, melhores empregos, oportunidades e qualidade de vida em Santo André.

Cite – Localizado no prédio da antiga Rhodia Química, na Avenida dos Estados, que está sendo totalmente reformado e readequado à nova função, o Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo terá área para exposições, eventos, apresentações, espaços para instituições parceiras e para treinamentos no piso térreo e, no piso superior, contará com salas integradas para reuniões, apoio administrativo, coworking, cobusiness, entre outras atividades.

O Cite será mais um instrumento que materializará o objetivo do Parque Tecnológico de Santo André: operar em rede para a promoção do desenvolvimento econômico e geração de riqueza através de um esforço coletivo, somado, integrando todas as forças do ecossistema de inovação do município.

Para as obras do local estão sendo investidos R$ 27 milhões provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional, disponibilizados por meio da Caixa Econômica Federal, contrapartida de R$ 14 milhões da Prefeitura de Santo André, além de outros R$ 10 milhões que foram aprovados na chamada pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação/Finep/FNDC/CT – Verde Amarelo, uma seleção pública de propostas para apoio a parques tecnológicos em implantação e operação.