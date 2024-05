Inclusão será tema da grande atividade do Domingou no final de semana em Mauá

‘Domingou Inclusivo’ será a grande atração do dia 02/06, das 9h às 17h, no estacionamento do Paço de Mauá, que além das tradicionais atividades de esportes e lazer, apresenta novidades especiais para pessoas com deficiência. A ação reúne entidades, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá (APAE), Associação dos Pais e Amigos dos Surdos de Mauá (Apasma), Instituto Monsenhor Antunes (IMA), Instituto MultiInclusão e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e Prefeitura de Mauá, por meio das secretarias de Assistência Social, Governo, Cultura, Educação, Saúde, Esportes e Lazer, Políticas Públicas para Mulheres, Mobilidade Urbana e Trabalho, Renda e Empreendedorismo.

A programação prevê a realização de shows, como Batucaps, Talita e Vitão do Pandeiro, música sertaneja e rap das mães, entre outros, Dança MIX, desfile, dança do ventre, apresentação de Karatê, com o judoca com deficiência José Carlos Maganha e dos alunos da Associação Tryade. Ao todo, mais de 80 pessoas farão apresentações no decorrer do evento.

O evento terá ainda exposição e venda de artesanato, terá a realização de oficinas no local e inscrições para as Oficinas Culturais da Prefeitura, informações sobre os serviços do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e Cadastro Único (CadÚnico), mágica com um professor da rede municipal, orientações sobre escrita em braile, aulas de Matroginástica para fortalecimento dos vínculos familiares, orientações sobre o Trânsito e Travessia Segura para pessoas com deficiência, atividades do Centro Público de Trabalho e Renda (CPTR), orientação sobre contenção de crises em pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e realização de exames, vacinas e testes rápidos, para todos os visitantes que quiserem.

O objetivo é promover a inclusão social e facilitar que as demais pessoas compreendam que as pessoas são diferentes e que todos têm direitos garantidos. O ‘Domingou Inclusive’ terá atividades para pessoas com deficiência intelectual, física, auditiva, visual e múltipla, que ocorre quando o mesmo indivíduo reúne duas ou mais deficiências que comprometem suas funções.

O Domingou no Paço normalmente reúne as crianças em pequenas quadras para jogarem futebol, peteca, tênis e vôlei, além de recreação infantil, com animadores, pintura facial e atrações musicais. A bicicleta em família é outra atração que anima adultos e crianças durante todo o dia. A Associação Tryade é a parceira da Prefeitura nestes eventos domingueiros.