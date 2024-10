Inclusão para todos: eleitores surdos contam com intérpretes de libras nas eleições municipais

No próximo domingo (6), mais de 445,4 mil eleitores surdos do estado de São Paulo contarão com o programa São Paulo São Libras para esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral deste ano, por meio da Central de Interpretação de Libras. A iniciativa ocorre após acordo firmado no mês de agosto entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para a disponibilização do programa nas eleições municipais deste ano.

A Central opera por uma plataforma on-line e acessível aos servidores e mesários quando uma pessoa com deficiência auditiva busca atendimento. A plataforma conecta-os à Central de Interpretação de Libras, por meio de videochamada, em tempo real. O intérprete utiliza a linguagem de sinais para se comunicar com a pessoa surda e traduz as informações para o servidor ouvinte.

O secretário da SEDPcD, Marcos da Costa, destacou a importância da iniciativa: “A acessibilidade é fundamental para o exercício da nossa democracia. Este é mais um passo do Governo de SP para assegurar que as pessoas surdas em nosso estado possam exercer plenamente sua cidadania.”

A Central de Interpretação de Libras já está disponível para o primeiro turno das eleições municipais pelo aplicativo do Poupatempo SP.GOV.BR (Google Play e App Store), no site do TRE-SP, e, no dia da eleição, também pelos cartazes com QR Code distribuídos nos locais de votação. Em caso de segundo turno nos municípios, a Central também poderá ser acessada.

São Paulo São Libras

Desde sua criação, em outubro de 2023, o programa São Paulo São Libras, que viabiliza a Central de Interpretação, já realizou mais de 5 mil atendimentos. A iniciativa já está presente em todas as delegacias do estado, nas unidades dos Postos de Atendimentos ao Trabalhador (PATs), nos Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs), nos Centros de Integração da Cidadania (CICs), em 242 postos do Poupatempo, na Defensoria Pública e no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor), promovendo inclusão e acessibilidade em diversos serviços públicos.