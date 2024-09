Inclusão de PcDs é tema de capacitação do Crea-SP

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 8,4% da população no Brasil possui algum tipo de deficiência e apenas 1% dessas pessoas estão inseridas no mercado de trabalho, conforme aponta o Ministério da Economia. Diante do cenário, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) promove nesta quarta-feira (18/09), o Workshop: Práticas e Estratégias para Promover a Inclusão . O objetivo é discutir e avaliar possibilidades da criação de políticas públicas e novas maneiras de inclusão e acessibilidade nos ambientes profissionais. O encontro será no Coworking da Sede Angélica, na capital paulista, a partir das 18h30.

“Os números demonstram a urgência de ações eficazes para garantir que todos tenham acesso pleno às oportunidades de emprego e possam contribuir com sua competência para o desenvolvimento de nosso país. A inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho é uma pauta fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Como presidente do Crea-SP, reitero o compromisso em promover a acessibilidade e a igualdade de oportunidades”, comenta a presidente do Crea-SP, Eng. Lígia Mackey.

O primeiro painel do evento debate sobre a importância da inclusão na vida profissional e será mediado pela engenheira de software, Sarah Fernn, que também é empreendedora social e fundadora da Stardust Zone, startup focada em promover a educação e empregabilidade de adultos neurodivergentes nas áreas de STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). O painel também conta com a participação do analista de acessibilidade do Google, Leonardo Spinola, e a Danielle Falcão, CEO da Redesign For All, hub de inovação de produtos e serviços com design inclusivo.

O segundo painel promete uma discussão plural e fundamentada para o desenvolvimento de políticas públicas mais inclusivas e eficazes a partir das experiências compartilhadas. Estão confirmadas as participações do engenheiro de produção e atleta, Yves Carbinatti, que será o mediador, a advogada e membro da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da faculdade Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), Vanessa Ziotti, e o vice-presidente da Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas, Silvano Furtado da Costa e Silva.

Com trajetórias diversificadas, os palestrantes trarão perspectivas diferentes, permitindo que o debate seja enriquecido por exemplos práticos e desafios reais que enfrentam em suas respectivas áreas. Ao compartilharem suas experiências, tanto no desenvolvimento de soluções tecnológicas quanto na aplicação de práticas inclusivas, eles contribuirão de forma significativa para a reflexão sobre a inclusão como um fator fundamental de transformação nas empresas e na sociedade.

Este workshop faz parte do programa de capacitação e atualização profissional da autarquia, o Crea-SP Capacita, e dá sequência à agenda de setembro com conteúdos destinados aos profissionais e estudantes da área tecnológica.

Evento: Wokshop: Práticas e Estratégias para Promover a Inclusão

Quando: 18/09, quarta-feira

Horário: das 18h30 às 20h30

Onde: Coworking da Sede Angélica – Av. Angélica, 2364, Consolação, São Paulo/SP