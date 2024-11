Incidente no Metrô de São Paulo: Concreto solto fere passageira e gera caos na estação Jabaquara

Na manhã desta segunda-feira (25), a estação Jabaquara, localizada na zona sul de São Paulo, foi palco de um incidente envolvendo pequenos pedaços de concreto que se desprenderam do teto da plataforma 1, atingindo uma passageira. O acidente ocorreu por volta das 6h50 e resultou em ferimentos leves na vítima, que foi prontamente atendida pela equipe de segurança do Metrô e encaminhada para um hospital da região. Embora não tenham sido divulgados detalhes sobre seu quadro clínico, a situação foi tratada com seriedade pelas autoridades.

De acordo com o Metrô, o trecho afetado foi imediatamente interditado para garantir a segurança dos passageiros. Após uma inspeção detalhada pela equipe de manutenção, foi constatado que os fragmentos soltos eram apenas do acabamento do teto, sem ligação com a estrutura principal. A área foi liberada às 9h15, após os reparos necessários serem realizados, assegurando que não havia mais riscos. Em nota, a companhia lamentou o ocorrido e pediu desculpas aos usuários.

Ainda nesta manhã movimentada, os trens da linha 1-azul operaram com velocidade reduzida devido a uma interferência na via registrada às 8h07, aumentando o tempo de viagem e lotando a estação Jabaquara antes das catracas. Além disso, um problema técnico também afetou a linha 3-vermelha do metrô às 6h30, quando um vagão apresentou fumaça branca na estação Penha-Lojas Besni devido a uma falha no freio. O trem foi evacuado e recolhido para manutenção.

Esses eventos destacam a importância de uma manutenção constante e eficaz nas linhas de metrô para garantir a segurança e a eficiência no transporte público em São Paulo. As ações rápidas das equipes do Metrô mostram o comprometimento em minimizar os transtornos aos passageiros.