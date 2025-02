Incêndio nos Estúdios Globo: três brigadistas feridos e danos significativos aos cenários

Na tarde desta terça-feira, dia 18, um incêndio de grandes proporções devastou os Estúdios Globo, localizados no Rio de Janeiro, causando danos significativos aos cenários das próximas novelas da emissora. As produções Dona de Mim e Êta Mundo Melhor, assim como a série de humor Tô de Graça, tiveram suas estruturas comprometidas pelo fogo.

A emissora divulgou uma nota informando que durante as operações de combate ao incêndio, três brigadistas ficaram feridos. Eles foram prontamente atendidos e encaminhados a um hospital para receber tratamento médico. O trabalho dos bombeiros do 12º Batalhão e da Brigada de Incêndios da própria Globo foi essencial para controlar as chamas. Um helicóptero foi mobilizado para lançar água na encosta do morro adjacente, evitando que o fogo se alastrasse pela vegetação local.

Os cenários que foram danificados ainda se encontravam em fase final de montagem e não haviam sido utilizados para gravações até o momento. A emissora informou que as causas do incêndio estão sob investigação e que as equipes de produção irão avaliar o impacto desse incidente no cronograma das novelas.

A densa fumaça gerada pelo incêndio pôde ser observada em diversos pontos da região, o que gerou preocupação entre os moradores e motoristas que transitavam nas proximidades. O incêndio atingiu especialmente a área MG4, uma das mais novas do complexo dos Estúdios Globo, onde estavam sendo preparados os cenários da nova novela das 19h, Dona de Mim.