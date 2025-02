Incêndio nos Estúdios Globo: Claudia Ohana se pronuncia sobre o ocorrido

A atriz Claudia Ohana, aos 62 anos, utilizou suas redes sociais para comentar o incêndio que afetou os Estúdios Globo, localizados no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, dia 18. O incidente ocorreu em uma área destinada à cidade cenográfica da nova novela da emissora, intitulada “Dona de Mim”, que está prevista para estrear em abril.

Segundo informações divulgadas pela própria emissora, no momento do incêndio não havia gravações programadas no local e não foram registrados feridos. A equipe de emergência do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu controlar as chamas com o auxílio da Brigada de Incêndio dos Estúdios Globo.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Claudia expressou sua preocupação com a situação. “Oi, gente, estou aqui no Projac hoje e está uma loucura, né? Porque está pegando fogo, estão evacuando, tem helicópteros… Só queria dizer que, bem, comigo está tudo bem, e espero que lá também esteja tudo bem. Mas acho que queimou bastante, né? A cidade cenográfica”, comentou a artista.

O elenco da novela “Dona de Mim” conta com renomados atores como Clara Moneke, Tony Ramos, Suely Franco, Marcello Novaes, Marcos Pasquim, Rafa Vitti e Giovanna Lancellotti, além do rapper L7nnon. A produção segue com seus preparativos para a estreia prevista.