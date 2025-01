Incêndio no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto provoca evacuação de pacientes

Um incêndio ocorreu nesta sexta-feira (10) nas instalações do Hospital das Clínicas do Campus da Universidade de São Paulo (USP), localizado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O incidente teve início na área de máquinas da instituição, resultando em uma interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Como medida de segurança, os profissionais de saúde do hospital procederam com a evacuação imediata dos pacientes. Felizmente, não houve relatos de feridos durante o evento.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado e está atualmente avaliando os danos estruturais causados pelo fogo. Funcionários do hospital descreveram o acontecimento como um “susto significativo”, evidenciando a gravidade da situação.

De acordo com informações divulgadas pelo secretário de Saúde local, três pacientes foram transferidos para o Hospital Santa Lydia, também situado em Ribeirão Preto, para assegurar a continuidade do tratamento médico necessário.

A administração do Hospital das Clínicas já iniciou os esforços para restaurar o funcionamento completo da unidade, visando minimizar qualquer impacto nos atendimentos médicos. Além disso, uma investigação será conduzida para determinar as causas que levaram ao incêndio.