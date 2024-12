Incêndio na Véspera de Natal deixa um morto e uma mulher ferida

Na manhã desta quarta-feira, 25 de outubro, um trágico incêndio em um imóvel localizado em Juazeiro, no norte da Bahia, resultou na morte de um homem e deixou uma mulher ferida. O incidente ocorreu durante uma confraternização natalina entre amigos.

Conforme reportado pela TV São Francisco, testemunhas que residem nas proximidades relataram que quatro pessoas estavam reunidas no local quando as chamas irromperam. Até o momento, as causas do incêndio permanecem desconhecidas, assim como a identidade da vítima fatal.

Os vizinhos rapidamente alertaram o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local e conseguiu resgatar a mulher, que foi imediatamente encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Juazeiro para receber atendimento médico. Infelizmente, o corpo do homem foi encontrado em estado avançado de carbonização, e a residência foi severamente danificada pelas chamas.

Duas outras pessoas presentes na confraternização conseguiram escapar antes que o fogo se alastrasse e não sofreram ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia no local e providenciar o transporte do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro. As investigações sobre as circunstâncias que levaram ao incêndio estão em andamento.