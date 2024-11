Incêndio em UTI na índia mata 10 bebês

Na última sexta-feira (15), um incêndio devastador ocorreu na UTI neonatal do Maharani Lakshmibai Medical College, na cidade de Jhansi, Uttar Pradesh, Índia. Este trágico incidente resultou na morte de dez recém-nascidos e deixou outros 16 gravemente feridos. Imagens divulgadas mostram a destruição deixada pelo fogo, com camas e paredes carbonizadas, destacando a magnitude do desastre.

O incêndio teve início em uma máquina de oxigênio defeituosa, conforme informado pelas autoridades locais. A alta concentração de oxigênio contribuiu para que as chamas se alastrassem rapidamente pela unidade. Embora o hospital tenha passado por auditorias de segurança e treinamento contra incêndios no início do ano, a tragédia expõe preocupações sobre o cumprimento das normas de segurança.

Os bebês sobreviventes foram rapidamente transferidos para uma ala segura do hospital. Do lado de fora, familiares angustiados aguardavam por notícias. “Meu filho se foi para sempre”, lamentava uma mãe, em um relato comovente capturado pela AFP.

O vice-ministro-chefe de Uttar Pradesh, Brajesh Pathak, assegurou que ações rigorosas serão tomadas caso sejam identificadas falhas humanas ou estruturais durante as investigações. O primeiro-ministro Narendra Modi expressou suas condolências pelas “mortes de partir o coração”, enquanto o ministro-chefe Yogi Adityanath anunciou uma compensação financeira às famílias afetadas.

Infelizmente, este não é um evento isolado. Incêndios são frequentes na Índia devido à má conservação dos edifícios e descumprimento das normas de segurança, como evidenciado por um incidente semelhante em Nova Délhi há seis meses. Esta tragédia reforça a necessidade urgente de melhorias nas infraestruturas hospitalares e no cumprimento rigoroso das regulamentações de segurança para prevenir futuras catástrofes.