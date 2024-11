Incêndio em trem causa pânico e interrompe serviço na Linha 9-Esmeralda

Na manhã deste domingo, dia 24, um incidente chamou a atenção dos usuários da Linha 9-Esmeralda da CPTM na zona sul de São Paulo. Um incêndio, provocado por um suposto curto-circuito, ocorreu em uma das composições nas proximidades da Estação Santo Amaro, gerando preocupação entre os passageiros.

Confira:

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que recebeu o chamado às 11h45, três equipes foram mobilizadas para conter o princípio de incêndio. Apesar do susto, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação da linha, informou que não houve feridos e que o fogo foi rapidamente controlado.

A empresa também divulgou uma nota explicando que a falha elétrica resultou em intervalos maiores entre os trens ao longo da manhã. Técnicos da ViaMobilidade estão empenhados na resolução do problema para normalizar o serviço o quanto antes. Os passageiros estão sendo orientados por agentes na estação e através de anúncios sonoros sobre a situação.

Como medida adicional, o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (PAESE) foi acionado para auxiliar no transporte dos usuários no trecho compreendido entre as estações João Dias e Socorro.