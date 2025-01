Incêndio em Shopping nos EUA Resulta na Morte de 579 Animais

Um incêndio devastador ocorrido na manhã de sexta-feira (3) no Plaza Latina Bazaar, um shopping center localizado em Dallas, Texas, resultou na morte de 579 animais de estimação, a maioria deles aves, que faleceram devido à inalação de fumaça. O sinistro teve início em uma loja de animais dentro do estabelecimento, embora as chamas não tenham atingido diretamente o local.

As autoridades locais informaram que o Corpo de Bombeiros mobilizou cerca de 45 profissionais para controlar o incêndio, que foi extinto em aproximadamente duas horas. Jason Evans, porta-voz da corporação, declarou que a estrutura do shopping sofreu danos significativos, incluindo o colapso parcial do teto. Para combater as chamas, os bombeiros utilizaram mangueiras manuais e três caminhões equipados com escadas.

Durante a operação de resgate, algumas vidas foram salvas; pelo menos uma tartaruga e outros animais conseguiram ser retirados com vida e receberam atendimento no local. Infelizmente, a grande maioria dos pets não sobreviveu ao incidente.

Felizmente, não houve vítimas humanas. Duas pessoas que estavam no shopping conseguiram escapar ilesas, conforme relato de Al Bargas, gerente do edifício. “Se tivéssemos perdido uma vida humana, teria sido devastador”, comentou Bargas em entrevista ao canal WFAA.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio e as investigações estão em andamento. Os bombeiros informaram que a presença de um sistema moderno de sprinklers e a rápida ação das equipes contribuíram para evitar maiores danos à estrutura do shopping.

O impacto econômico da tragédia foi significativo para os lojistas. Isamar Silvestre, filha de uma das proprietárias da loja de doces e piñatas afetada, relatou que sua família dedicou 25 anos ao negócio. Apesar das perdas financeiras e emocionais, ela manifestou esperança em reconstruir a loja: “Ainda estamos vivos. O que podemos fazer é ajudar uns aos outros”, afirmou Silvestre.

O Plaza Latina Bazaar é um importante centro cultural e comercial para a comunidade latina local, oferecendo produtos e serviços variados. Uma mensagem pedindo orações pelas famílias impactadas foi divulgada na página oficial do shopping no Facebook, onde também foi anunciado que o local permanecerá fechado por tempo indeterminado enquanto as autoridades realizam suas investigações.