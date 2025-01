Incêndio em residência na Liberdade, SP, mobiliza bombeiros

Na noite de segunda-feira (6), um incêndio foi reportado em uma residência situada no bairro da Liberdade, no coração de São Paulo. O imóvel pertence a um cidadão chinês, que, no momento do incidente, se encontrava em um sítio e chegou ao local apenas minutos após ser notificado sobre a situação.

Para o combate às chamas, equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas. O fogo provocou o colapso parcial da estrutura da casa e resultou em um ferimento em um dos bombeiros que se acidentou ao cair de uma escada. Este profissional foi rapidamente encaminhado ao Hospital Dom Alvarenga, localizado no Ipiranga.

A residência abrigava cerca de 20 armas de fogo, além de munições e uma prensa, em virtude do proprietário ser registrado como CAC (Caçador, Atirador esportivo e Colecionador de armas). Após sua chegada ao local do incêndio, ele foi levado pela Polícia Militar ao 8º Distrito Policial do Brás para prestar esclarecimentos e registrar o ocorrido.

Ainda não foram divulgadas informações sobre as causas do incêndio. A Defesa Civil do Município foi acionada e está programada para realizar uma avaliação da condição estrutural do imóvel na manhã desta terça-feira (7).