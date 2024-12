Incêndio em pátio de veículos apreendidos em Guarujá não deixa vítimas

Ontem, quinta-feira (19), um incêndio significativo ocorreu no Pátio Municipal de Veículos, situado em Vicente de Carvalho, na cidade de Guarujá, litoral paulista. O incidente não resultou em feridos.

Conforme informações fornecidas pela prefeitura local, as chamas foram iniciadas devido a uma pane elétrica em um caminhão guincho pertencente à empresa responsável pela administração do pátio, que está localizado nas proximidades da Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

O fogo consumiu não apenas o caminhão guincho, mas também afetou sucatas de outros veículos armazenados no local. Entretanto, a boa notícia é que os automóveis pertencentes a terceiros, que estavam retidos no pátio, não sofreram danos.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que as equipes de combate a incêndios conseguiram controlar as chamas e continuam no local para realizar o rescaldo, garantindo que não haja risco de reignição dos focos remanescentes.

O incidente gerou bastante atenção nas redes sociais, onde imagens do fogo se espalharam rapidamente.