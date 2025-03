Incêndio em parque de trampolins na Zona Norte de São Paulo deixa feridos

Na manhã desta terça-feira (4), um incêndio ocorreu em um parque de trampolins localizado na Avenida Otto Baumgart, no bairro da Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo. O incidente resultou em duas pessoas feridas, que foram prontamente socorridas e levadas ao Pronto-Socorro Santana pela Guarda Civil Metropolitana (GCM).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou sete viaturas ao local do sinistro, onde diversos materiais inflamáveis, como placas de espuma e borracha, estavam presentes. Segundo informações preliminares da corporação, o fogo teve início quando um funcionário do parque realizava serviços de solda e notou que as chamas se alastraram para a espuma de um dos brinquedos.

Os bombeiros conseguiram controlar as chamas rapidamente, evitando uma situação mais grave. O incidente gerou preocupação entre frequentadores e moradores da região, que acompanhavam a ação dos profissionais de segurança.

A ocorrência será investigada pelas autoridades competentes para determinar as causas exatas do incêndio e avaliar as condições de segurança do estabelecimento.