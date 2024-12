Incêndio em estabelecimento comercial no Bom Retiro mobiliza Corpo de Bombeiros

Na manhã desta terça-feira, 17, um incêndio de grandes proporções foi registrado em um estabelecimento comercial localizado na Rua Ribeiro de Lima, número 741, uma das travessas da movimentada Rua José Paulino, no bairro Bom Retiro, no centro de São Paulo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram imediatamente acionadas e estão no local realizando os esforços necessários para controlar as chamas. Até o momento, não há informações confirmadas sobre vítimas ou feridos decorrentes do incidente.

As redes sociais foram inundadas por imagens que retratam a cena dramática, com uma densa nuvem de fumaça preta se elevando e cobrindo o céu da região. A situação continua a ser monitorada pelas autoridades competentes enquanto os bombeiros trabalham para extinguir o fogo e garantir a segurança dos transeuntes e dos moradores nas proximidades.